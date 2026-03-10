2025年德國光伏發電量創新高

中評社香港3月10日電／德國聯邦統計局日前發佈的數據顯示，2025年德國光伏發電量同比增長17.4%，達到701億千瓦時，佔國內總發電量的16%。發電量和佔比均創下2018年有相關統計以來的新高。德國光伏發電量連續兩年同比增長超過10%。



新華社報導，數據顯示，2025年，德國可再生能源發電量同比下降0.1%，為2569億千瓦時，佔總發電量的58.6%。風能依然是德國最主要的能源來源，但發電量同比下降3.6%，降至1313億千瓦時，佔總發電量的30%。水力發電量同比下降22.5%，降至158億千瓦時，佔總發電量的3.6%。



相比之下，2025年，德國包括煤炭、天然氣等在內的傳統能源發電量同比增長3.6%，達到1813億千瓦時，佔總發電量的41.4%。其中，煤炭雖仍是德國第二大能源來源，但其重要性有所下降，發電量同比減少0.5%，降至968億千瓦時，佔總發電量的22.1%。天然氣發電量同比增長10.2%，達到706億千瓦時，佔總發電量的16.1%。



此外，2025年，德國電力進口量同比下降2.6%，降至796億千瓦時；電力出口量同比增長8.7%，達到602億千瓦時。



德國正大力發展風能、太陽能等可再生能源，計劃到2030年實現可再生能源佔電力供應至少80%的目標，到2045年成為世界上第一批實現氣候中和轉型的工業國家之一。