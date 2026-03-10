分析：高油價給美國經濟帶來多重風險

中評社香港3月10日電／近年來，美國已成為世界主要原油生產國，也成為石油淨出口國。然而，中東軍事衝突導致的霍爾木茲海峽運輸受阻推高了國際油價，美國自身未必是受益者。新華社報導，一些市場分析人士認為，高油價或將通過影響通脹、消費和供應鏈等，給美國經濟帶來多重風險。



首先，美國通脹壓力凸顯，通脹回落預期受挫。儘管美國是石油淨出口國，但其國內市場成品油價格與原油期貨價格高度關聯，油價上漲會很快傳導至國內市場。消費者已開始因油價上漲而支付更高賬單。



紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格和5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格在9日分別收於每桶94.77美元和98.96美元，與美國和以色列對伊朗動武前的2月27日收盤價相比，分別上漲41.4%和35.8%。美國汽車協會9日數據顯示，當日美國

全國每加侖普通汽油均價較一周前上漲約16.0%，每加侖柴油價格上漲約23.5%。



美國銀行全球研究部經濟學家安東尼奧·加布裡埃爾表示，中東軍事衝突導致的油價上漲正給美國通脹帶來上行風險。



其次，高油價對石油需求季節性回升不利，令美國經濟活動承壓。



隨著冬季結束，作為“車輪上的國家”，美國家庭出行車輛的用油量將顯著增加，而成品油價格飛漲將抑制民眾出行需求，航空煤油價格上漲也將對民航運輸帶來負面影響。餐飲、購物和旅遊等行業均將受到影響，勢必衝擊美國居民整體消費。



再次，高油價衝擊美國股市，財富縮水或抑制高收入群體消費。



投資銀行施蒂費爾金融公司的美國股票研究部門執行董事兼機構股票策略負責人巴裡·班尼斯特日前表示，持續高油價將導致美國消費者價格指數升高，減緩經濟增長，增加信貸壓力。通脹將侵蝕本已疲弱的實際收入，讓美國消費者承壓。



由於中東軍事衝突升級，咨詢機構亞德尼研究公司總裁兼首席投資策略師艾德·亞德尼將今年美國股市暴跌概率從此前的20%提高至35%，同時將美國股市大幅上漲概率從20%下調至5%。



最後，高油價預期讓美國聯邦儲備委員會降息進一步延後，給房地產市場及宏觀經濟運行帶來壓力。



美聯儲在2025年下半年三次降息後，已進入觀望階段。市場本來預計，新任美聯儲主席5月就任後將推動在今年年中再次降息。但由於通脹預期升溫，投資者推測美聯儲下一次降息的時間已從此前預測的7月推遲至9月。



一些分析人士認為，高油價帶來的通脹上行壓力和經濟下行壓力將讓美國再次面臨經濟增長疲弱和通脹高企的滯漲前景。一旦滯漲穩固，美國經濟將陷入難以應對的困境。



亞德尼認為，美國經濟和股市正受困於中東軍事衝突，美聯儲也是如此。若高油價衝擊持續，美聯儲兼顧通脹和就業的雙重目標或陷入兩難。



作為大宗商品，油價因地緣政治風險大幅波動並不意外。但地緣政治緊張狀態如果不能及時緩解，表現在石油上的風險溢價就會持續處於較高水平，油價也將難以回到衝突爆發前的水平。