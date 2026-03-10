美伊戰火誰得利？專家點名兩大贏家

3月9日，車輛在法國巴黎的加油站排隊加油。（新華社圖片） 中評社香港3月10日電／美國與伊朗衝突仍未停歇，有分析指出，這場戰爭真正受益者恐怕不是華府。專家認為，油價上漲、武器庫存消耗與戰略重心分散，反而讓中國與俄羅斯獲得地緣政治與經濟上的意外紅利，成為這場衝突的兩大贏家，同時，也為台灣帶來地緣政治風險。



美國《華盛頓郵報》專欄作家、外交政策史學者布特撰文表示，目前俄羅斯已經從這場伊朗戰爭中受益。油價上升（從戰前的每桶73美元，到週日突破100美元）以及特朗普決定放寬對印度購買俄羅斯石油的制裁，都將為俄羅斯的戰爭機器提供資金。



與此同時，美國正在迅速消耗有限的飛彈庫存，尤其是防空攔截飛彈，而這些武器在烏克蘭戰場上極為需要。烏克蘭總統澤倫斯基表示，在與伊朗三天的作戰中所消耗的愛國者飛彈，比烏克蘭自2022年以來使用的總量還多。



《中時新聞網》援引報導，美國轟炸行動初期的成功，也許能透過展示軍事實力，對中國產生某種威懾效果。但那些快速消耗的精準導引飛彈，同樣也是防衛台灣所需要的武器，而且補充這些庫存需要相當長的時間。



更廣泛而言，美國目前投入中東的大量精力與資源，正進一步分散其面對中國經濟與軍事崛起挑戰的注意力。當特朗普忙著轟炸各個國家、實施關稅、限制外國學生來美，以及削減研究經費時，中國卻正在進行大規模投資，試圖主導未來產業。澳洲戰略政策研究所指出，在74項前沿科技中，中國目前在66項研究領域領先美國，包括人工智慧、超導體、量子計算與光通訊等。



中國已經生產全球約70%的電動車、80%的智慧型手機、80%的鋰電池，以及90%的無人機。去年中國銷售的汽車中，約有一半是電動車或混合動力車；相比之下，美國的比例衹有22%，而且在國會取消電動車稅收抵免後，這一比例可能還會下降。



中國的軍事力量也在迅速擴張。中國已擁有全球最大的海軍，並正在迅速擴充其彈道飛彈與核武力量。中國甚至正在挑戰美國在海底領域的優勢，建造可在接近美國本土海域發射核打擊的潛艦。



現在判斷美國與伊朗這場戰爭誰會勝出，還為時過早。但就目前而言，如果要下注，布特認為，俄羅斯和中國大陸會是最大的贏家。