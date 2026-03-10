70餘名滯留中東台胞經上海中轉順利返台

中評社香港3月10日電／ 隨著東航MU5007航班10日下午飛抵台灣桃園機場，70餘名近期滯留中東的台灣同胞當天自上海順利中轉平安返台。



10日凌晨4時許，從土耳其伊斯坦布爾搭乘東航MU704航班的70餘名台灣同胞，抵達上海浦東國際機場。這是2月底中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台胞旅客。



新華社報導，據上海公安出入境管理部門工作人員介紹，受地區局勢影響，多國關閉領空、機場停運，這批台胞原計劃經阿聯酋阿布扎比轉機返台，因航班取消滯留海外。經大陸有關方面協調幫助，他們得以改乘東航航班從伊斯坦布爾飛抵上海中轉。



10日凌晨時分，儘管上海室外氣溫偏低，但隨著飛機緩緩抵靠廊橋，台胞們陸續步出機艙，臉上洋溢著笑容，透露出終於平安回家的喜悅。有台胞激動地對機場工作人員和媒體表示，感謝祖國大陸的關心和安排，終於回來了。



上海邊檢民警早已等候在中轉口，他們主動上前，耐心引導分流，秩序井然。



“我們提前與航空公司精準對接，逐一核對航班動態、旅客信息，加強現場指引和警力保障，同時為他們提供中轉便利，確保這批滯留海外的台灣同胞盡快返鄉。”上海邊檢總站上海機場邊檢站執勤十八隊隊長鄭建橋說。



針對該次航班未持有效台灣居民來往大陸通行證的台胞人數較多的情況，上海公安出入境管理部門配足凌晨值守警力，開足辦證專窗，為返鄉台胞提供高效便捷的出入境辦證服務，實現了“落地即辦、高效中轉”。



記者從東航瞭解到，前來上海中轉的這批台胞，部分於10日上午搭乘FM801航班於11時許順利返抵台北松山機場，其他旅客於中午12時許搭乘MU5007航班起飛，於下午順利飛抵桃園機場。



國務院台辦發言人張晗日前在例行新聞發布會上表示，台灣同胞是中國公民，是我們的骨肉鄉親。從利比亞、也門、蘇丹

撤僑，到巴以衝突爆發和海外台胞遭遇台風、地震等危險，我們都與當地台胞保持緊密聯繫，及時提供協助。我們將一如既

往，採取一切必要措施保護包括台灣同胞在內的中國公民安全。台胞需要協助，可隨時聯繫中國駐當地使領館，也可撥打12308領事保護熱線。無論在什麼地方，遇到什麼困難，偉大祖國都是廣大台灣同胞的堅強後盾。