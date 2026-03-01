6G研發從單點突破邁向系統集成

中評社香港3月10日電／從空天地一體化網絡到通信、感知與人工智能深度融合，6G被視為重塑全球數字信息基礎設施格局的重要技術底座。



當前，我國6G研發正在加速推進，已啟動第二階段6G技術試驗，形成超300項關鍵技術儲備，標誌著6G研發從“關鍵技術驗證”邁入“技術方案集成與原型樣機研發”的深水區。



今年的政府工作報告提出，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。



在全球主要經濟體密集布局6G技術與產業生態的背景下，如何在搶佔先機的同時打通“堵點”，成為全國兩會上代表委員和專家關注的焦點。



從“連接萬物”到“感知萬物”



“6G將深度融合通信、感知、計算、人工智能等多維能力，實現空天地一體全域覆蓋。”中國移動研究院未來研究院院長邵春菊對記者表示。



根據國際電信聯盟發布的6G願景，6G將在峰值速率、頻譜效率等方面顯著增強，還將引入空天地一體、感知一體、通信和AI融合等一系列革命性的新能力，推動通信從“單一傳輸”向“綜合服務”轉型。



“6G遠不止於通信速度的提升，更是一場從連接到感知、從地面到空天的代際躍遷。”全國人大代表、中興通訊股份有限公司高級副總裁苗偉表示，“國家已啟動第二階段6G技術試驗，標誌著我們正從單點技術突破，轉向系統性方案的驗證與集成。”



作為新一代移動信息網絡，6G最顯著的特徵是“網絡無所不達、算力無所不在、智能無所不及”。邵春菊介紹，在生活場景中，6G將支持全息通信、沉浸式娛樂和多智能體的廣域互聯；在生產領域，6G將推動工業互聯網的升級，實現工廠設備的實時監控與協同作業。



以日常生活為例，用戶可以通過6G網絡實現與遠方親友的全息互動，享受身臨其境的遠程交流體驗。未來，6G還將呈現“智能體通信網絡”的特徵。例如，保姆機器人、機器狗、智能體手機等設備可在用戶授權下協同完成訂單預訂、出行安排、家庭看護等任務，顯著提升生活便利度。



“6G不僅是通信技術，更是算力網絡、人工智能、新材料、航空航天的集大成者。”國務院參事、北京郵電大學教授張平介紹，6G發展將直接拉動衛星互聯網、智能超表面、量子通信等前沿產業鏈加速成長。



攻堅關鍵技術構建協同生態



近期，全球各國與國際組織密集出台6G相關舉措，6G技術布局與產業推進明顯提速。



“我國”早在2018年啟動6G研發布局，依託新型舉國體制與全產業鏈協同優勢，在技術試驗、專利儲備、產業推進等方面均取得顯著進展。



“目前中國在6G專利申請量上位居全球第一，佔比約40%。”張平介紹，“我國”在6G領域擁有規模宏大、梯隊完整的人才優勢，也具備專利領跑、場景豐富的技術優勢，以及基礎設施雄厚、產業鏈條完備的生態優勢。



與此同時，6G發展中的一些關鍵“堵點”也不容忽視。張平坦言，在部分核心器件、基礎軟件等關鍵環節，我國仍存在一定短板。同時，6G是通信、人工智能、航空航天、材料科學的深度融合，目前能夠統籌全局的復合型領軍人才相對不足，跨界人才儲備仍需加強。



當前，我國6G研發已進入標準制定與產業塑造的關鍵階段。在邵春菊看來，要實現“我國”在6G時代的全面引領，需要在技術攻關、標準制定和產業生態建設等方面持續發力。



“我們要緊扣國家重大專項部署，圍繞新型網絡架構、智能體通信、協作通感、網絡孿生等攻關方向，結合標準制定及產業需求，加快推進技術研發。”邵春菊說。



同時，還應圍繞智能體互聯、沉浸式體驗、具身智能等場景，研究信息基礎設施的新需求，通過應用場景牽引6G技術發展，並積極培育可規模化發展的新終端和新應用，構建端網業協同的繁榮生態。



“如果說第一階段是‘畫圖紙、備材料’，那麼剛剛啟動的第二階段就是‘搭框架、造樣機’。”張平比喻道，2025—2026年是6G研發的攻堅期，“我國”的主要任務是把300多項關鍵技術“串珠成鏈”，造出能跑、好用、低碳，適用空天地海全域場景的6G原型系統。



此外，他建議，高校應進一步打破學科壁壘，設立“通信＋AI”“通信＋航天”等交叉學科專業，培養具備多維知識的復合型人才，為6G時代提供堅實的人才支撐。



（來源：科技日報）