國安部披露離職醫護泄密換“綠卡”出境前被抓

中評社香港3月10日電／中國國家安全機關近日成功破獲一起重要崗位離職人員主動投靠境外間諜情報機關的案件。涉案人李某原為某休養單位醫護人員，在即將出境前被依法採取強制措施，其企圖以國家涉密資料換取外國永居身份（綠卡）的陰謀被及時挫敗。



據國家安全部微信公眾號10日消息，李某大學主修臨床醫學，畢業後入職一家負責退休老幹部醫療保健的休養單位。因其崗位可接觸多位曾從事涉密工作的高級別退休幹部，成為境外情報機構長期覬覦的目標。然而，李某在職期間不僅未恪守職業操守，反而多次公開傳播違法信息，被有關部門查處後遭單位開除。心懷怨恨的他轉而沉迷網絡，頻繁“翻牆”瀏覽境外網站，積極研究移民政策，意圖逃離國內。



消息指，在瀏覽某境外論壇時，李某得知考取某國執業醫師資格可申請永久居留。為提高移民成功率，他竟萌生以涉密材料作為“投名狀”的極端念頭。據查，李某此前已違規下載並存儲大量涉密及敏感信息。被開除後，他不僅整理這些資料，還編造大量攻擊、抹黑中國黨和政府的虛假內容，試圖以此博取境外勢力青睞。在籌備赴該國參加醫師考試期間，李某更主動聯繫當地一家律所和基金會，明確表達希望借此渠道與該國間諜情報機關建立聯繫的意願。



中國國家安全機關通過技術手段及時鎖定其可疑行為，在其即將離境前果斷行動，有效阻斷了潛在的國家秘密外洩風險。根據《中華人民共和國反間諜法》，投靠間諜組織或其代理人屬明確界定的間諜行為，將依法受到嚴懲。