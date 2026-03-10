駐韓美軍反導武器似已被轉移至中東

中評社香港3月10日電／韓聯社據綜合多方消息，駐韓美軍的“愛國者”（PAC-3）、“薩德”（THAAD）等反導系統似已開始被轉移至中東地區。



自美國和以色列上月28日對伊朗發起空襲以來，不斷有觀點提出，駐韓美軍旗下的反導系統會被調往中東，取代美軍受損裝備並填補導彈缺口。



據專門追蹤飛機動態的網站消息，從上月28日至本月10日，駐韓美軍2架C-5運輸機和11架C-17運輸機在京畿道烏山基地起飛。據推測，實際在該基地起飛的美軍運輸機可能不止於此。



據悉，C-17運輸機曾在去年6月美國執行打擊伊朗核設施的“午夜之錘”作戰之前，將駐韓美軍的2套“愛國者”反導系統運往當地。該機平時定期訪問烏山基地，運送美軍武器裝備和兵力，但比該機型更大的C-5運輸機訪問烏山基地實屬罕見。鋻於美軍多架大型運輸機近日頻繁在烏山基地起降，有關方推測，駐韓美軍“愛國者”反導系統調動規模可能比去年更大。



據消息，除了“愛國者”外，部分“薩德”反導系統似乎也被調往中東。《華盛頓郵報》當地時間9日援引多名政府官員的話報導稱，美國戰爭部正在將部分“薩德”系統從韓國轉移至中東。



截至目前，美方調遣至中東的武器主要為反導系統，但若美伊衝突向地面戰演進，駐韓美軍擁有的陸軍戰術彈道導彈（ATACMS）等地面武器以及部分兵力也有可能被調往中東。2003年伊拉克戰爭當時，駐韓美軍的作戰部隊被借調，但在戰爭結束後未返回韓國。



美軍從駐守韓國的部隊中永久調出部分戰力時須與韓方協商，但限時調動則僅通報即可。據悉，美軍此次調遣駐韓美軍的部分戰力也是一次性的臨時措施，向韓方通過即可。



韓國政府初步研判，此次調整基本不會對韓方對朝戒備態勢帶來影響。韓國總統李在明當天在總統府青瓦台主持召開國務會議時表示，即使駐韓美軍戰力被外調，韓國對朝遏制戰略不會受到嚴重影響。