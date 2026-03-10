日本政府敲定法案擬創設入境事先審查制度

中評社香港3月10日電／日本政府在10日的內閣會議上敲定了《出入境管理及難民認定法》修正案，內容包括創設對訪日外國人可否入境進行事先審查的電子旅行認證制度“JESTA”。該法案將提交本屆國會，若獲得通過將力爭在2028年度內啟用。修正案還提出在留手續的費用上限從現行1萬日元上調至30萬日元（約合人民幣1.3萬元）。這將是1982年以來首次提高上限。



同共社報導，據出入國在留管理廳介紹，JESTA旨在防範恐怖活動與非法就業，適用對象為短期入境免簽的國家和地區（目前為74個）。赴日數天前會被要求以線上形式提供逗留目的、地點等資訊，若存在非法就業等嫌疑則不讓登機或登船。



在留手續費的具體金額由政令規定，目前永住許可為1萬日元，在留期限更新等為6000日元。由於僅按實價收取，被指遠低於還用於共生舉措的歐美各國。2025年底在日外國人約達413萬人，創歷史新高。政府表示擬提高上限，為旨在進行高效在留審查的系統以及設立諮詢窗口籌措資金。



修正案將費用上限設定為永住許可30萬日元，在留期限更新等10萬日元，這已預先考慮到未來的物價上漲。各種手續費的具體金額將在後續政令中規定，計劃2026年度內適用新的金額。據相關人士透露，目前探討永住許可費用約為20萬日元，其他項目根據申請人希望獲得的在留期限設定在1萬至7萬日元左右。此外還將對需要人道主義關懷、由於經濟因素難以交費的情況採取減免措施。