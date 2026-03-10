陳偉答中評：兩岸青年在文化交流中大有可為

全國政協委員、台盟北京市委會副主委、中國電影博物館館長陳偉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協委員、台盟北京市委會副主委、中國電影博物館館長陳偉兩會期間接受中評社採訪時指出，兩岸青年在文化交流與創新中大有可為。兩岸青年應攜手並肩、共同創造，在弘揚中華優秀傳統文化的基礎上，一同打造中華民族新時代的文化。



陳偉表示，歷次兩會上，涉台內容都備受關注。大陸的涉台方針始終基於黨的總體理念，僅在表述上有所不同。此次政府工作報告的涉台內容依舊聚焦兩岸關係和平發展，其中新增“共同傳承弘揚中華文化”，將促進兩岸文化交流擺在重要位置，與大陸長期堅持的涉台大政方針一脈相承。



“總書記一再強調，中華文化是兩岸同胞共同的根本。”陳偉認為，唯有兩岸同胞攜手並肩，深化對中華文化的共同守護，兩岸才能越走越近，兩岸同胞也才能真正心靈契合。



文化交流是兩岸關係發展的重要紐帶，對於“十五五”期間兩岸文化交流的著力點，陳偉認為，中華傳統文化是兩岸同胞最深的聯結、最緊密的契合點，而現代文化同樣是兩岸文化交流的重要內容。他談到，儘管民進黨當局想方設法阻礙、刻意設限，兩岸年輕人的交流依舊十分密切，關注重點也高度一致，大陸諸多文化產品在台灣的廣受歡迎，便是兩岸文化同根同源的生動體現。



陳偉強調，兩岸青年在文化交流與創新中大有可為。他建議，兩岸青年應攜手並肩、共同創造，在弘揚中華優秀傳統文化的基礎上，一同打造中華民族新時代的文化，以文化為橋梁消弭隔閡、凝聚共識，讓兩岸同胞的心靈在文化交融中越走越近。



談及“十五五”期間大陸高質量發展為台灣地區帶來的發展機遇，陳偉表示，大陸的發展不僅惠及台灣，更能為全世界創造廣泛機遇。中央的方針一貫是讓台灣同胞率先分享大陸發展的機遇。“十五五”時期，大陸將實現高水平發展，擁有廣闊的市場空間，同時在科技、經濟、文化等各領域持續邁進，這些發展成果必將為台灣同胞創造更廣闊的發展機遇，助力台胞台企在大陸發展浪潮中找准定位、收穫成長。