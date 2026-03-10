曾瀞漪答中評　為落實台胞同等待遇支招

全國政協委員、鳳凰衛視金石財經主持人／製作人曾瀞漪（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協委員、鳳凰衛視金石財經主持人／製作人曾瀞漪在兩會期間接受中評社記者採訪時指出，可借助AI大模型等應用工具，為台灣同胞打造一站式政策查詢渠道，比如台胞可通過AI查詢最新對台交流政策、同等待遇政策等，這樣既能跨過民進黨當局製造的錯誤信息，減少兩岸誤解，也能讓溝通交流更順暢。



談及中國經濟過去五年的發展，曾瀞漪直言“殊為不易”。她表示，2022年至2026年，中國面對愈發嚴峻的外部環境挑戰。五年前一些人對中國發展缺乏信心，而如今國家實力的穩步提升有目共睹，這也讓全社會對中國的五年規劃充滿信心。



曾瀞漪指出，過去五年國家發展穩步向前，全社會凝心聚力奮勇前行，為未來五年發展奠定了堅實基礎。“作為政協委員，我們更應認真履職、建言獻策，深入瞭解社情民意，為國家發展貢獻智慧與力量。”



在兩岸關係發展方面，曾瀞漪特別關注到今年政府工作報告涉台內容中的新亮點——明確提出“落實台胞享受同等待遇政策”。“這一表述讓我耳目一新，這也是眾多關心台灣問題的政協委員多年來持續建言的成果。如何‘落實同等待遇’將成為接下來涉台工作的重中之重。”



如何讓台胞切實知曉並享受同等待遇？曾瀞漪給出了務實建議。她去年就曾在相關提案中呼籲，可借助AI大模型等應用工具，為台灣同胞打造一站式政策查詢渠道，比如台胞可通過AI查詢最新對台交流政策、同等待遇政策等，這樣既能跨過民進黨當局製造的錯誤信息，減少兩岸誤解，也能讓溝通交流更順暢。

