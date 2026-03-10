仇長根析兩會涉台部署：統一進程更趨堅定

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（中評社圖片） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根10日就今年兩會期間一眾涉台內容接受中評社記者採訪。他指出，從兩會眾多涉台部署中，可以清晰預判未來兩岸關係的發展走向：一是，反“獨”鬥爭將更趨剛性；二是，融合發展將更趨深入；三是，統一進程將更趨堅定。



大陸反“獨”鬥爭進入“法治化、常態化、精準化”的新階段



“十五五”規劃綱要草案涉台內容和今年政府工作報告涉台部分都提到“堅決打擊台獨勢力”，從過往“堅決遏制台獨”“堅決反對台獨”升級為“堅決打擊台獨”，這一表述上的變化令各界高度關注，紛紛剖析其背後深層意涵。



仇長根分析，從“堅決反對台獨”“堅決遏制台獨”升級為“堅決打擊台獨勢力”，這一措辭變化絕非文字調整，而是“立場宣示”向“行動實施”的本質跨越，標誌著大陸反“獨”鬥爭進入“法治化、常態化、精準化”的新階段；意味著大陸將綜合運用“法律、經濟、軍事”等多種手段，形成“謀獨必被懲、分裂必付出代價”的高壓態勢。



不僅如此，今年“兩高”報告也提到嚴懲“台獨”。今年最高檢報告指出，依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。最高法報告也指出：“貫徹反分裂國家法，嚴懲“台獨”頑固分子，對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑。”這是最高法連續兩年將“台獨”分子分裂國家並被定罪判刑的案例寫入工作報告，且首次在涉台論述中用“煽動分裂國家、破壞國家統一”來定性。

