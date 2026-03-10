李義虎語中評：十五五標定國家統一歷史方位

李義虎接受中評社記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社北京3月11日電（記者 林艷）全國兩會在京舉行，全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎3月10日接受中評社記者獨家專訪，深入解讀《“十五五”規劃綱要（草案）》涉台專章內容。李義虎指出，“十五五”時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的關鍵地位，這實際上標定了國家統一的歷史方位。他強調，隨著大陸綜合國力的再度大幅躍升，解決台灣問題、最終完成國家統一將進入“加速期”，而“台獨”則將進入“垃圾時間”。



“十五五”承前啟後 標定國家統一歷史方位



李義虎表示，今年兩會在國家發展的關鍵時刻舉行。今年是“十五五”開局之年，也是第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局的關鍵節點，因此兩會的舉行具有重大的歷史意義。2021年3月，全國人大會議通過“十四五規劃和2035年遠景目標綱要”，“2035年遠景目標”就是“基本實現社會主義現代化”。他指出，由於“2035年遠景目標”由“十四五”、“十五五”和“十六五”三個五年規劃接續完成，“十五五”在實現基本現代化過程中顯然處於中樞的位置。中央對此有兩個定位：一個是“‘十五五’時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期”，一個是“在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位”。



李義虎認為，本次全國人代會最重要的是聽取和審議《政府工作報告》和審查《“十五五”規劃綱要（草案）》。這兩個重要文件有著高度關聯，主題集中在以2026年工作和“十五五”規劃推進“基本實現現代化”，這是一個十分令人鼓舞的戰略目標。



他分析，首先，在時間上，現在離這個目標更近了，“十四五”圓滿收官，“十五五”開局良好，顯示時間在我們一邊。其次，跟小平同志當年的“三步走”設想相比，完成2035年遠景目標意味著我國將提前15年“基本實現現代化”。這並非簡單的時間調整，而是說明我國超預期發展背後蘊含著的強大邏輯和活力。



李義虎強調，“基本實現現代化”意味著我們國家的經濟實力、科技實力、軍事實力和綜合國力將躍上一個更大的台階，也意味著基本實現國家治理體系和治理能力現代化。同時，按照“中共中央關於制定‘十五五’規劃的建議”所說“我國將具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素。”



李義虎認為，實際上，這樣的背景標定了國家統一的歷史方位。解決台灣問題、最終完成國家統一將進入“加速期”，“台獨”將進入“垃圾時間”；因為大陸的實力、能力將再度大幅度提升，塑造統一大勢的條件會更加具備。



李義虎分析指出，根據相關數據顯示，2025年中國大陸經濟總量140.19萬億元人民幣，折合19.63萬億美元，也有人按變動匯率算是20.34萬億美元。無論如何，繼2014年經濟總量達到10萬億美元後，中國大陸經濟總量將再上一個大的台階，即成為全球第二個經濟總量在20萬億美元以上的國家。



他說，目前跟美國仍有10萬億美元的差距。中國在2021年曾經達到美國的77%，儘管這幾年賬面上估算中國經濟總量是美國的64%到65%之間，但這裡面顯然受到算法、匯率和國內經濟等因素的影響，特別是現在的國際政治也處在“算法時代”；但我的總體估計是中國經濟總量的真實含金量應該已經是美國的70%，二戰後有個別國家達到過美國的60%，但達到其70%的國家衹有中國。而就兩岸對比來說，大陸是台灣的23倍以上。

