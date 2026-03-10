蔡培輝：要想吃“發展”梨　台胞得來大陸嘗

台灣省全國人大代表、富麗（香港）國際集團投資有限公司董事長蔡培輝4日在台灣團駐地接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月11日電（記者 陳思遠）台灣省全國人大代表、富麗（香港）國際集團投資有限公司董事長蔡培輝日前在台灣團駐地接受記者採訪，他認為，台灣同胞應抓住大陸“十五五”規劃發展機遇，親自來走一走，看一看，將自身技術優勢與大陸市場需求緊密結合，打造具有競爭力的高科技產品，搶占發展先機。



針對“台灣同胞如何抓住大陸‘十五五’發展機遇”這一問題，蔡培輝直言，台灣發展空間有限，台灣同胞唯有堅定信心融入大陸發展，才能實現更好發展，尤其是台灣青年，扎根大陸才會有廣闊出路。



蔡培輝表示，台灣在人工智能、半導體、芯片等高科技領域具備一定優勢，但受制於市場和空間限制，這些技術難以充分發揮價值，而大陸擁有廣闊的市場空間、完善的產業配套和持續優化的國際化營商環境，足以讓台灣同胞的技術和產品大展拳腳。他強調，台灣同胞要抓住“十五五”規劃機遇，將自身技術優勢與大陸市場需求緊密結合，打造具有競爭力的高科技產品，搶占發展先機，實現自身發展與大陸高質量發展的同頻共振。



對於首次來大陸發展的台灣同胞的顧慮，蔡培輝表示，大陸有著完善的支持政策和服務，台聯、台辦等部門會主動提供幫助，尤其是國務院為福建出台的融合發展新模式，為台灣同胞搭建了良好平台，福建作為兩岸融合發展先行先試區，提供一站式服務，是台灣同胞“登陸”的優選地。針對台胞可能遇到的資金困難，他表示，只要產業落地，相關資金問題可協商解決。



“你想吃到這個梨子，你就要親自嘗一口看看。”蔡培輝說，台灣同胞與大陸同胞血濃於水，台灣青年身上有著“敢拼會贏”的精神，而且語言、文化相通，尤其是來到福建，很容易融入當地生活。他鼓勵台灣同胞，尤其是青年群體，要親自來大陸走一走、看一看，親身感受大陸的發展活力和政策紅利，摒棄顧慮。他表示，自己也在積極提出相關建議，推動國家出台更多惠及台胞台企的政策，助力台胞台企在大陸扎根發展、收穫成功。



談及兩會關注的話題與建議方向，蔡培輝表示，今年是“十五五”開局之年，他此次帶來了9條建議，包括國民經濟發展、高質量新質生產力培植及產業升級等領域。他強調，企業發展應緊跟國家政策導向，精準對接國家需求，著力推動算力、人工智能的落地應用，以產業創新助力高質量發展。