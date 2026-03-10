宋平遺體在京火化　習近平等到八寶山送別

習近平與宋平親屬握手，表示深切慰問。新華社圖 中評社北京3月10日電／新華社報導，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十三屆中央政治局常委，原國務委員宋平同志的遺體，10日在北京八寶山革命公墓火化。



宋平同志因病於2026年3月4日15時36分在北京逝世，享年109歲。



宋平同志病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對宋平同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。



10日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅“沉痛悼念宋平同志”，橫幅下方是宋平同志的遺像。宋平同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。



上午9時30分許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到宋平同志的遺體前肅立默哀，向宋平同志的遺體三鞠躬，並與宋平同志親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對宋平同志逝世表示哀悼。



黨和國家有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，宋平同志生前友好和家鄉代表也前往送別。