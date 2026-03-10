梁美芬語中評：香港抓機遇 台胞快回家

港區全國人大代表、香港立法會議員梁美芬在京接受中評社記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社北京3月11日電（記者 林艷）十四屆全國人大四次會議期間，港區全國人大代表、香港立法會議員梁美芬接受中評社記者獨家專訪，深入解讀“十五五”規劃中香港的角色與機遇。同時，她也以香港經驗及自身經歷為例，呼籲台灣同胞把握大勢，共享發展紅利。



發揮獨特優勢 融入國家發展大局



梁美芬指出，香港在“十五五”規劃中的發展任務任重道遠，核心是明確國際角色定位、樹立大灣區思維，時刻思考如何為國家發展貢獻力量，這正是香港服務和融入國家發展大局的關鍵。



她表示，香港首要任務是發揮國際創新中心、國際金融中心等核心優勢。經歷過種種風浪的香港，在全球局勢波動下，既要穩固國際金融中心地位，更要強化各類風險防控，持續提升管治能力。在民生改善、人口老齡化等領域，香港可借助內地龐大資源與市場實現突破；同時需發揮軟實力，在創科、AI數據經濟、高端人才集聚等方面發力，實現自身發展與帶動國家相關領域進步的雙贏。



法治自信提升 香港角色至關重要



梁美芬留意到，“十五五”規劃在全球經濟治理表述中首次使用“引領”一詞，不同於以往的“積極參與”，這背後是國家法治建設的堅定自信。她表示，過去40年中國法治建設一日千里，與數據、基建等領域同步發展，目前已有三位聯合國法官，法治實力的提升讓中國有底氣立足國際舞台。



國務院副總理丁薛祥曾強調，中國需在世貿組織改革、反對保護主義中發揮引領作用，而香港在這一過程中角色至關重要。梁美芬指出，習近平總書記高度重視香港法治優勢，作為自由經濟體，香港是國家參與國際經貿規則制定的重要依托。



她透露，自2015年“一帶一路”建設啟動以來，她曾與50多位國際經貿、法律專家為國家建言獻策，其中一條建議已被採納。丁薛祥副總理亦多次強調，需針對中西方經貿制度差異，提出全新爭議解決方案。歷時8年，中國帶動多國發起成立國際調解院，並將總部設於香港，憑藉豐富的法律、商貿人才儲備，香港成為解決國際經貿紛爭的天然法律橋樑。

