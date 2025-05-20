專論：中國出口意外激增　貿易版圖出現位移

1至2月中國進出口同比增速重回兩位數，貿易順差預估1761億美元，均遠超此前的普遍預期。(資料相) 中評社香港3月11日電（作者 肖瑞）中國海關總署10日公布的最新數據令硝煙滾滾的全球市場為之一振，2月中國以美元計價的出口同比激增39.6%，1至2月進出口同比增速重回兩位數，貿易順差預估1761億美元，均遠超此前的普遍預期。



超預期的增長不僅是中國外貿一次亮眼的“開門紅”，更標誌著全球貿易版圖正在發生一場深刻的結構性位移。貿易結構的劇烈分化意味著舊的觀察框架可能已經失效。



這份數據中最引人注目的並非量的增加，而是貿易夥伴權重的“大調包”。



首先是貿易夥伴權重的劇烈“調包”。前兩個月，中國與東盟及“一帶一路”沿線國家的貿易額均錄得約20%的強勁增長，顯示出中國供應鏈正加速向新興市場滲透，構建起一套相對獨立的“南南貿易”體系。



與之形成鮮明對比的是，中美貿易總值在同期下降了16.9%。這種此消彼長的態勢清晰地勾勒出，在跨太平洋脫鈎陰霾下，中國正在通過市場多元化策略來對衝地緣風險。對於全球投資者而言，這意味著中國外貿的風險暴露點已從傳統的“對美依賴”轉向了更複雜的區域性政治經濟互動。



值得關注的是，中美直接貿易額的劇降並不等同於中國製造在北美市場的全線撤退。數據背後藏著一條更為隱蔽的“繞道貿易”曲線：前兩個月民營企業出口大增22.8%，其中大量中間品流向了越南、墨西哥等中轉站。



這種供應鏈的“再路由”策略，通過在地化組裝繞開了直接的關稅壁壘，維持了中國在全球價值鏈中的核心地位。儘管這一過程增加了合規成本與物流溢價，但也增強了中國製造業的抗打擊力，使其在名義貿易脫鈎的壓力下，通過深度嵌入全球第三方市場實現了實際意義上的隱形擴能。



從出口結構看，中國在憑借“硬核製造”實現從勞動力紅利向技術紅利的範式轉移。前兩個月機電產品出口增長24.3%，占據了出口總額的半壁江山，證明了中國在高價值、高技術含量工業品領域的增長正在加強。



與此同時，民營企業展現出的靈活騰挪能力，成為了中國出口的“壓艙石”。在進口端，原油與鐵礦砂進口量的顯著增加，反映出中國企業在國際局勢動蕩背景下，正積極進行戰略資源儲備，為後續的工業擴張預留安全邊際。



然而，資本市場必須警惕這組“魔幻數據”的隱喻：39.6%的高增速部分源於去年低基數的效應，以及春節假期錯位帶來的統計擾動。更深層次的挑戰在於，歐美日益嚴苛的貿易調查正倒逼中國企業從“產品出海”轉向“產能出海”。短期內，這種轉型會顯著拉動生產設備等資本品的出口，但長期看，隨著海外在地化生產的成熟，中國本土的出口統計數據將不可避免地承壓。



2026年初的這一成績單證明，中國外貿不再是隨全球周期起伏的普通加工廠，而是一個正在重塑全球資源流向的“硬核樞紐”。它通過犧牲部分傳統市場的份額，換取了在新興市場和高精尖賽道的戰略主動權。



對於投資者而言，清醒的判斷應建立在：這一輪外貿爆發，本質上是中國製造業在“反內卷”洗禮後的一次高質量出清，1至2月1761億美元的預估順差，也意味著人民幣匯率擁有強大的經常項目支撐。在美元周期震蕩的當下，中國資產的“避風港”屬性在貿易數據的背書下得到了某種程度的強化。

