“龍蝦”爆紅　小心AI或出現幻覺全刪C盤

OpenClaw（俗稱“龍蝦”）近期在內地科技圈迅速爆紅，“養龍蝦”成為開發者與打工族追捧的新潮流。 中評社香港3月10日電／開源智能體（AI Agent）OpenClaw（俗稱“龍蝦”）近期在內地科技圈迅速爆紅，“養龍蝦”成為開發者與打工族追捧的新潮流，熱點從社群平台延燒至產業和政策層面。全國政協委員、360集團創始人周鴻禕近日在視頻中談及“養龍蝦”時直言，OpenClaw類產品存在一系列數據安全風險，“有時候它產生幻覺，可能把你的電腦C盤文件全刪了”，提醒企業與個人需對AI智能體的高權限操作保持警惕。



雅虎財經消息，周鴻禕指出，要化解相關風險並不困難，關鍵在於三方面：其一，聚焦如何讓各類智能體真正落地企業場景；其二，打造普惠性的智能體公共服務平台，降低部署和使用門檻；其三，推動軟件行業變革，系統性開展智能體培訓與應用能力建設。



周鴻禕表示，自己一直關注“龍蝦”現象，也親自“養”了屬於自己的智能體，不過當前OpenClaw仍有三大問題尚未解決：一是安全性風險突出；二是配置與安裝流程相對複雜，對普通用戶並不友好；三是目前能勝任的多為偏“高端”任務，離大眾化應用仍有距離。不過在他看來，這恰恰說明智能體賽道仍處於早期高成長階段，未來發展空間巨大，他並強調正著手打造一款“好養”、更易上手的“龍蝦”，以降低企業與個人用戶的使用門檻。



在OpenClaw熱潮帶動下，“一人一智能體”被視為新一輪數字基建方向。周鴻禕預期，當智能體在工作與生活場景廣泛普及後，未來每個人都需要具備一定的“領導力”，包括布置任務、拆解目標及規劃流程的能力，如何與智能體協同工作將成為個人職場競爭力的新維度。