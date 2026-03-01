劉相平：打造兩岸共同市場條件成熟

南京大學台灣研究所所長劉相平（資料圖） 中評社北京3月12日電（記者 陳思遠）南京大學台灣研究所所長劉相平10日就政府工作報告和“十五五”規劃綱要草案中涉台內容接受中評社採訪，他認為，兩岸經貿交流從功能化向制度化發展是必然趨勢，打造兩岸共同市場，是推動兩岸經濟深度融合、為兩岸最終統一構建厚實經濟基礎的重要舉措。



劉相平表示，“十五五”規劃綱要草案中的涉台內容完全符合新時代黨解決台灣問題的總體方略的精神。未來五年是兩岸關係發展非常重要的階段，大陸一定會在堅決反對“台獨”、反對外來干涉的底線和基礎上，牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權，加大兩岸交流交往融合發展的力度和強度，加快國家統一的步伐和進程。



對於政府工作報告將“反對‘台獨’”的表述變為“打擊‘台獨’”，劉相平認為有三重意涵。



首先，從語義學來看，“反對”包含了“打擊”的意涵，但是“打擊”的目標更加明確，也更加具有力度。



第二，在中國革命史的話語體系裡，“打擊”的對象更偏向於國內的反動勢力，所以“打擊”這個詞具有“內政化”的意涵。“台獨”是台灣島內分離主義勢力試圖將台灣從中國分離出去的言行和運動，也是中國國內反動勢力分裂國土言行的集中表現，這是中國的內政，所以用“打擊”一詞非常貼切。



第三，李強總理在政府工作報告中使用“打擊‘台獨’”的表述，還意味著隨著綜合實力的提升，大陸反制和遏止“台獨”分裂勢力的信心越來越強，能量越來越大，手段越來越豐富。“台獨”勢力一冒頭就毫不猶豫地進行有力打擊，將黨的政策宣誓落到實處，也進一步表明“台獨”是不可行的，是死路、絕路。

