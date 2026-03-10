中評專訪：李慧琼談提升香港治理效能

全國人大常委會委員、香港特區立法會主席李慧琼（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月11日電（記者 盧哲）全國兩會正在北京舉行。全國人大常委會委員、香港特區立法會主席李慧琼10日接受中評社記者專訪，深入剖析對提升香港依法治理效能、“十五五”規劃與香港機遇的理解與思考。



李慧琼表示，香港經過完善選舉制度、落實“愛國者治港”、完成《維護國家安全條例》等關鍵工作，社會大局穩定、憲制秩序穩固，這是來之不易的成果。但“治”只是基礎，“興”才是目標。提升治理效能，要求的不單是效率，更重要的是具效果。中央希望香港不止於“穩”，而是要在依法治理上實現質的提升，依照憲法、基本法和香港本地法律，強化行政主導，完善治理體系，提高決策執行效率、政策落地速度和解決複雜問題的能力。



李慧琼認為，要提升港香港依法治理效能，需要行政立法關係上更好配合，在行政主導體制下，特區政府依照基本法提交施政方案、法案及撥款建議，立法會議員也要善用代表市民的身份，廣泛收集社會各界意見，通過系統調研提出具體、務實的建議，令政府政策和立法建議更具科學性、更貼近民情。



談到十五五規劃綱要草案，李慧琼說，讓其最振奮的一點，就是“中央吸納了我們的意見”，設立了港澳專章更詳細、並細化“支持港澳鞏固提升競爭優勢”和“支持港澳更好融入和服務國家發展大局”，這不僅延續了“十四五”以來的支持力度，更在“十五五”開局之年，為香港注入全新動能。”它告訴我們：國家永遠是香港最堅強的後盾，‘一國兩制’行穩致遠的信心從未動搖！“



李慧琼認為，香港可抓住以下機遇：一是鞏固和提升香港國際金融中心的角色，發揮香港作為風險管理、融資平台的功能，吸引全球資金流入；二是參與交通強國和貿易強國建設，深化粵港澳大灣區港口群協作，拓展國際貿易網絡；三是助力科技自立自強，發揮國際創新科技中心定位，推動新質生產力發展；四是打造人才聚集高地，對接國家教育、科技、人才強國戰略，吸引全球高端人才；五是服務國家雙向開放，豐富“超級增值人”功能，助力內地企業“走出去”和外資“引進來”。