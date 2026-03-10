李慧琼談人大參會感受：樂觀與動力

全國人大常委會委員、香港特區立法會主席李慧琼（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月11日電（記者 盧哲）全國兩會正在北京舉行。全國人大常委會委員、香港特區立法會主席李慧琼10日接受中評社記者專訪時，罕有地談及自己參加全國人大會議的感受。李慧琼表示，隨著香港實現“由亂及治”，自己的感受轉向樂觀與動力。她說，香港已穩定，現在是拼經濟、謀發展的關鍵期，感受是自信滿滿，但也更有緊迫感——我們不能止步於穩定，要主動抓住機遇，為國家現代化貢獻香港力量。這幾年的變化，讓其從“守護者”轉向“推動者”，更注重如何將國家戰略轉化為香港行動。



2023年3月，十四屆全國人大一次會議上，李慧琼當選全國人大常委會委員。今年1月，李慧琼當選香港特區第八屆立法會主席。



在接受中評社記者專訪時，談到幾年來，作為全國人大常委會委員在主席台就座參會、與全國代表共商國是，感受上有何變化時，李慧琼表示，隨著香港實現“由亂及治”，“我的感受轉向樂觀與動力”。



她說，兩會討論更多聚焦高質量發展、粵港澳大灣區建設和香港融入國家大局，“我看到香港的獨特優勢被高度認可。作為常委會委員，我參與了每兩個月一次的常委會會議，直接參與審議國家法律，同時提出了相關意見，不少更被中央采納，我深刻感受到香港聲音在國家層面的放大，這帶來更大的成就感。”