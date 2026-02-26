快評：大陸助台胞撤離　換不來賴當局一句好話

大陸方面頂著戰火，再次救援中東滯留台胞。 中評社快評／70多名滯留中東的台灣民眾10日抵達上海，同日搭乘航班返台。這是近期中東局勢升級以來，經大陸方面協助、中轉返台人數最多的一批台灣民眾。



他們此前在土耳其旅遊，原計劃經阿聯酋阿布扎比轉機返台，因航班取消，在伊斯坦布爾滯留了五天。期間這批台灣同胞曾先後四次嘗試改簽機票，但只收到航班無限期延期的通知。經大陸方面協調，他們改乘東航航班從伊斯坦布爾飛抵上海中轉返台。



比較特別的是，航班中有20多名台胞未持有效台胞證。大陸出入境管理局統一部署，有關部門做了充分準備，安排專人專窗為他們第一時間辦理一次有效台胞證，確保落地即辦、高效中轉。



大陸方面頂著戰火，再次救援中東滯留台胞，換不來賴當局一句好話，甚至又被抺黑。賴當局指這些團客是返台班機受影響，不是滯留在中東戰火地區；又稱大陸“助逾70名滯留中東台胞返台”在網路上有異常訊號，是大陸從事“認知作戰”。云云。



一周前，賴當局指大陸救助中東台胞撤離是“吃台灣豆腐”的統戰宣傳，“伊朗與中國大陸軍事合作緊密，台灣人不要‘誤上賊船’，以免帶來自身風險。”如此瘋言瘋語，有夠冷血自私。



賴當局一再在救助同胞的事上政治操弄，實在不應該。