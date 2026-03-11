伊朗發動“真實承諾－4”第36波攻勢

中評社香港3月11日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，當地時間10日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛隊發起“真實承諾－4”行動第36輪打擊，向以色列境內目標以及中東地區的美軍基地發射“伊馬德”、“海巴爾”和“加德爾”彈道導彈。



新華社報導，伊朗衛生部10日公布的數據顯示，自美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模襲擊以來，已有超過1.5萬名伊朗公民在衝突中受傷，目前仍有1682人在醫院接受治療。