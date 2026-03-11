【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗發動“真實承諾－4”第36波攻勢
http://www.CRNTT.com
2026-03-11 09:00:59
中評社香港3月11日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，當地時間10日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛隊發起“真實承諾－4”行動第36輪打擊，向以色列境內目標以及中東地區的美軍基地發射“伊馬德”、“海巴爾”和“加德爾”彈道導彈。
新華社報導，伊朗衛生部10日公布的數據顯示，自美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模襲擊以來，已有超過1.5萬名伊朗公民在衝突中受傷，目前仍有1682人在醫院接受治療。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國特使：普京否認向伊朗提供有關美軍情報
(2026-03-11 08:40:47)
特朗普：伊朗不得在霍爾木茲海峽布雷
(2026-03-11 08:36:37)
張延廷：美以攻伊朗 陷戰術成功、戰略受挫
(2026-03-11 01:07:27)
蔡東杰：特朗普富貴險中求 面臨跛腳危機
(2026-03-11 00:59:25)
美伊戰火誰得利？專家點名兩大贏家
(2026-03-10 16:15:45)
分析：高油價給美國經濟帶來多重風險
(2026-03-10 15:14:23)
伊朗：摧毀美國先進雷達並掌握結束戰爭主動權
(2026-03-10 13:46:23)
伊朗總統：絕不允許敵人侵占一寸土地
(2026-03-10 12:19:37)
特朗普稱美國對伊朗的軍事行動會“很快”結束
(2026-03-10 12:10:16)
伊朗革命衛隊：摧毀近10部美國先進雷達
(2026-03-10 12:00:43)