委員通道：8位委員傳遞中國自信與溫度

全國政協十四屆四次會議第三場“委員通道”集體採訪活動11日上午在北京人民大會堂舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月12日電（記者 陳思遠）全國政協十四屆四次會議第三場“委員通道”集體採訪活動11日上午在北京人民大會堂舉行，李心草、徐坤、劉成勇、程玉珍、崔海洋、屠海鳴、陳季敏、許可慰8位全國政協委員接受記者採訪。他們結合親歷親聞講述身邊的故事、民生的故事、發展的故事，讓世界看到一個欣欣向榮、開放自信的中國。



全國政協委員、中國音樂學院院長李心草說，作為文藝和教育工作者，他一直都在思考一個問題，怎樣讓世界聽見一個真實和立體的中國。“音樂正是最好的方式之一。”他認為，音樂是跨越國界的通用語言，無需翻譯，便可直抵人心。“我們相信，未來一定會有更多體現中國智慧、表達中國精神的優秀作品走向世界，而我們所要做的，就是用真誠、用藝術，讓世界在美妙的音樂聲中聽見並且聽懂一個開放、自信的中國。”他說。



全國政協委員、北京郵電大學校長徐坤表示，AI為教育變革按下了“快進鍵”。他說，人工智能不僅是一項技術，更是一場觸及教育本質的全面變革，變革的核心是推動大規模與個性化相統一的人才培養，讓“千人一面”的教育回歸到“千人千面”的本源。他認為，未來的教育環境將日益變成一個開放共享、虛實融合、數據驅動和人機共效的智慧成長空間，將貫通學校“小課堂”、社會“大課堂”和產業“真課堂”，讓優質的教育資源突破時空限制，惠及每一位學生，讓AI真正賦能學生的全面成長。



全國政協委員、中國國家版本館黨委書記、館長劉成勇介紹，截至2026年2月，國家版本館共收藏中華古籍、近現代出版物等實物版本3400多萬册件，數字文獻超過了36億頁。他透露，國家版本館正在打造中華典籍線上展示平台，數字化呈現古籍原文原貌，推動數字資源服務百姓文化生活。還將全面開展中華版本征集工作，提升中華版本保藏能力，深化數字版本資源建設，沉澱研究出版成果，為建設好中華文化種子基因庫持續發力。

