許可慰：兩岸雙向奔赴　在大陸愛拼真的能贏

全國政協委員、台盟中央常委、廣東省台聯會長許可慰在第三場“委員通道”接受了記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月12日電（記者 陳思遠）全國政協委員、台盟中央常委、廣東省台聯會長許可慰11日上午在第三場“委員通道”接受了記者採訪。他表示，要和平、要發展是兩岸人民共同的心願。兩岸年輕人只要常來常往，雙向奔赴，未來一定會更美好。



許可慰介紹，他是定居在祖國大陸的第三代台胞，本職工作是外科醫生，平時經常到各個省份講學、會診、手術，遇到不少來大陸求學、創業或定居的台灣青年朋友。他很喜歡跟他們坐下來喝茶聊天，傾聽他們奮鬥的心聲和打拼的故事。



許可慰分享了幾個台灣同胞在大陸工作生活的故事。



第一個是在中山大學孫逸仙紀念醫院的年輕同事林欣祤，從台灣到廣州學醫，博士畢業後很快就成長為科室骨幹。她說，這裡最吸引她的是溫馨的工作氛圍和國際化的學術交流環境。



第二個是來自台灣雲林的林俊億，十幾年間走遍祖國大陸，潛心學習非遺，掌握了二十多項非遺技藝。他認為，非遺是兩岸共同的文化基因，立志做傳統文化的傳承者。



第三個是海歸台青黃冠傑，從美國回到祖國大陸，在廣東中山投身製造業，推動了家具企業從代工轉向品牌出海。他發現，大陸市場大、政策好、有溫度，各行各業生機勃勃，是台灣青年實現夢想的沃土。他經常參與組織兩岸青年交流，幫助更多台灣年輕人瞭解真實的大陸。“他發現，大陸市場大、政策好、有溫度，是台灣青年實現夢想的沃土。他經常參與組織兩岸青年交流，幫助更多台灣年輕人瞭解真實的大陸。”許可慰說。

