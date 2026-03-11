朝鮮“崔賢”號驅逐艦進行戰略巡航導彈試射

中評社香港3月11日電／據朝中社11日報導，朝鮮人民軍海軍“崔賢”號驅逐艦作戰運用評估試驗繼續進行，10日再次進行戰略巡航導彈試射，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩以視頻方式觀摩試射。



報導說，數枚戰略巡航導彈沿著設定的軌道飛行，擊中了島嶼目標。



新華社援引報導，金正恩指出，維持並擴大可靠的核戰爭遏制力，是非常重要的戰略課題。持續增強朝軍攻擊武器系統，是自我防衛的必需要素。



“崔賢”級驅逐艦是朝鮮新一代5000噸級多用途攻擊型驅逐艦，其首艦為“崔賢”號。