【
大
中
小
】 【
打 印
】
朝鮮“崔賢”號驅逐艦進行戰略巡航導彈試射
http://www.CRNTT.com
2026-03-11 09:37:18
中評社香港3月11日電／據朝中社11日報導，朝鮮人民軍海軍“崔賢”號驅逐艦作戰運用評估試驗繼續進行，10日再次進行戰略巡航導彈試射，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩以視頻方式觀摩試射。
報導說，數枚戰略巡航導彈沿著設定的軌道飛行，擊中了島嶼目標。
新華社援引報導，金正恩指出，維持並擴大可靠的核戰爭遏制力，是非常重要的戰略課題。持續增強朝軍攻擊武器系統，是自我防衛的必需要素。
“崔賢”級驅逐艦是朝鮮新一代5000噸級多用途攻擊型驅逐艦，其首艦為“崔賢”號。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
金與正譴責美韓軍事演習進一步破壞地區穩定
(2026-03-10 13:49:34)
金正恩：韓國是“徹底的敵國、永遠的敵人”
(2026-02-26 12:39:10)
朝鮮勞動黨選出新一屆中央政治局常委
(2026-02-24 09:28:16)
金正恩：未來五年朝鮮經濟循序漸進質量發展
(2026-02-24 09:13:24)
金正恩出席火箭炮贈送儀式
(2026-02-19 10:41:31)
金正恩出席竣工典禮 海外作戰軍人遺屬將入住
(2026-02-16 14:38:59)
外媒：朝鮮將公布加強核威懾能力計劃
(2026-01-29 07:03:58)
朝鮮試射更新型大口徑火箭炮 金正恩觀摩
(2026-01-28 10:06:28)
金與正：韓國必須就無人機入侵事件具體說明
(2026-01-11 10:17:00)
朝中社：朝鮮進行高超音速導彈發射訓練
(2026-01-05 11:32:53)