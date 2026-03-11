星島：鹵莽攻伊油價反噬　露怯停戰需時

中評社香港3月11日電／美以聯軍空襲伊朗將近兩周，戰事非但未如預期般速戰速決，反而逐漸陷入僵持局面。隨著戰火持續，美國國內對這場戰爭的不滿情緒升溫。星島日報今天社論說，或許是嗅到政治氣候的微妙轉變，特朗普近日突然改口，說戰事可能“很快”結束。這是他首次釋放對伊“停戰”的信號。“狂人”態度轉變的原因不難揣測——政治現實對他不利，尤其是油價飆升引發的經濟痛感正傳導至普通民眾，開始侵蝕他與共和黨的政治根基。



回顧這場戰爭的決策邏輯，與其說是深思熟慮的戰略布局，不如視為一場豪賭。特朗普不派地面部隊正面入侵，而是企圖通過高強度精準空襲擊殺伊朗政治領袖，藉此激發伊朗內部動盪，鼓動民眾起義、軍隊倒戈，最終實現政權更迭。然而現實的發展與“劇本”相去甚遠：哈梅內伊雖在空襲中喪生，但其子迅速接掌權力，神權統治並未動搖；期待中的民間“革命”與軍隊嘩變亦未發生。由是觀之，特朗普的豪賭難言成功。



社論續道，妄啟戰端無疑是莽撞的，就連美國盟友也畫清界線，或者起碼保持距離（以色列除外）；同樣糟糕的是嚴重干擾自己的國內議程。美國經濟本就因為關稅戰而波動不穩，NBC最新民調顯示，高達62%受訪者不認同特朗普處理通脹與生活成本的方式。而美伊開戰推動油價逼近俄烏戰爭以來的峰值，直接加劇消費者和企業的痛苦，引發廣泛不滿。值得玩味的是，特朗普競選時曾痛斥前任總統讓美國陷入“無休止的戰爭”，這項承諾曾是凝聚“讓美國再次偉大（MAGA）”陣營的重要理念；如今他違背初衷，陣營內部分歧也因此越發尖銳。在美國所謂的民主政治運作下，這場戰爭的後續發展，極可能成為壓垮共和黨中期選舉選情的關鍵因素。



社論指出，油價顯然是特朗普最敏感的軟肋，否則他就不會撤銷針對“部分國家”的制裁以平抑油價。他近期警告伊朗若敢封鎖霍爾木茲海峽石油運輸，將面臨“強20倍”的軍事打擊，這番言論恰恰印證了海峽暢通對美國經濟命脈的重要性。但問題在於，戰爭的走向從來不是單方面可以完全掌控的，它不像關稅政策那樣可以隨意轉彎。



戰事延續與否，很大程度上也取決於德黑蘭的意志。伊朗擁有3000年文明史、近9000萬人口，是領土遼闊、地形複雜的中東大國；最高領袖被殺固然是沉重打擊，卻也激發了民族自尊心，為其與美國長期周旋增添了底氣。特朗普開戰前有沒有充分想過這些因素呢？似乎沒有。



社論認為，對華府與德黑蘭而言，輕易承認失敗都將招致難以承受的政治後果，輕則顏面掃地，重則動搖政權。因此，這場戰爭仍將在僵持中消耗一段時日，停戰的曙光，或許比預期來得更晚。