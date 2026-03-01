曹旭東：十五五對港有兩大戰略意義

十四屆全國人大四次會議9日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議（中評社圖片） 中評社香港3月12日電（記者 郭至君）2026年全國兩會正在北京召開，“十五五”規劃草案和政府工作報告中的涉港新表述引發外界關注。中山大學粵港澳發展研究院副院長曹旭東教授日前接受中評社記者專訪，深入解讀其中的相關政策釋放的信號，分析香港在新一階段國家發展大局中的角色與機遇。



今年的政府工作報告特別強調了“提升港澳依法治理效能”，對此，曹旭東認為可以拆解為三個方面加以解讀：第一，為什麼強調“依法治理”；第二，為什麼強調“治理效能”；第三，如何提升治理效能。



首先，為什麼強調依法治理。從以往的政府工作報告來看，中央一直以來、一貫的態度都是支持特區政府依法施政。“依法”始終是一個基本原則，是法治精神的體現。同時，這也意味著在提升行政效能的過程中，不能以犧牲法治為代價，而必須在法治的軌道上提高效能。對香港而言，作為國際金融中心，市場最看重的是規則的透明度和可預期性，需要高水平的法治保駕護航。可以說，法治是香港作為國際金融中心的重要底氣，也是長期以來所強調的“金字招牌”。不僅香港一以貫之地強調“依法”，內地也在持續推進法治國家建設。在此背景下，將“依法”作為限定放在前面，具有重要意義。



第二是強調“治理效能”。當前香港的發展正進入由治及興的階段，政府治理的效果和效能至關重要。特別是在2021年完善選舉制度之後，績效合法性成為衡量治理的重要指標。任何政治體制，一方面依賴程序合法性，另一方面也取決於績效合法性，也就是治理效果。對普通民眾而言，任何一個政治體系最終更看重的是治理效果，看制度能否把事情辦好，因為這直接關係到民眾福祉、社會發展以及政治穩定。如果缺乏治理效能，就會大大影響執政的合法性。無論是國家還是地區的發展，情況大體如此。因此，在由治及興的階段，強調治理效能至關重要。



第三是如何提升治理效能。簡單來說，對港澳而言，提升治理效率就是要更好地實現行政主導。今年全國港澳研究會年會的主題就是如何實現行政主導，這與提升治理效能密切相關。香港需要更好地發揮行政主導的作用，實現效果意義上的行政主導。港澳一直被強調是行政主導的體制，但過去香港行政主導的效果並不理想。立法會的牽制較為明顯，甚至在某些情況下形成掣肘；再加上社會上存在很多強大的反對力量，影響行政主導的實際效果。

