大公報：全球財富匯聚　“安全港”優勢提升

中評社香港3月11日電／大公報今天社評說，香港金融學院最新報告顯示，91%的受訪家族辦公室已在港開展投資，這是用真金白銀對香港的未來投下信心票。在全球政經環境複雜動盪的大背景下，全球資金重置方興未艾，香港憑藉安全穩定的環境、完善的監管制度、成熟的專業服務、廣泛的投資渠道，成為國際資金“避風港”和理想投資地。“十五五”規劃支持香港強化“國際資產及財富管理中心”功能，進一步明確方向、注入動力，香港正加速成為全球最大財富管理中心。



社評說，投資推廣署早前委託德勤進行的《香港家族辦公室市場研究》顯示，截至2025年底，香港單一家族辦公室數目已達3384間，較2023年底的2703間增長逾25%。香港資產管理規模於2024年底達35萬億港元，按年增長13%，淨資金流入更激增81%。香港對全球財富磁吸力強勁，首先是因為安全。香港擁有完善的金融監管制度、資金自由流動、充裕人才庫，讓全球超高淨值人士放心地將資產配置於此；其次是投資機會多、能增值。特區政府發揮“一國兩制”優勢，吸引家辦，通過不斷優化營商環境，提供多元化產品及政策紅利，為家辦開拓高增長發展機遇。



香港作為國際金融中心，資本市場活躍度領先全球，IPO集資額去年重回世界首位，私募股權、對沖基金及另類投資蓬勃發展。更有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，透過滬深港通、債券通及跨境理財通等互聯互通機制，家辦可以便捷配置內地的高增長資產，同時享受離岸人民幣樞紐優勢，實現全球分散配置。與此同時，新質生產力正成為香港高質量發展的重要引擎。一方面，香港大力發展金融科技，AI廣泛應用於投資決策、風險管理及營運優化；另一方面，北部都會區建設日新月異，催生新產業、新業態、新動能，為家辦帶來更多高增長投資空間，這是其他專注於傳統銀行業的家辦中心難以比擬的優勢，也成為香港無可取代的核心競爭力。



日前公布的國家“十五五”規劃綱要草案，明確支持香港強化“國際資產及財富管理中心”功能，鞏固全球離岸人民幣業務樞紐及國際風險管理中心定位。這一新定位，將香港融入國家金融強國戰略，讓香港發展家辦業務如魚得水。全國兩會期間，中央表示惠港挺港政策陸續有來，更為香港發展打開無限空間。



社評說，面對大好形勢，香港各界要展現更大作為。新年度財政預算案推出稅務優化政策，上半年將提交條例草案，擴闊“基金”定義涵蓋單一投資者基金，將數字資產、貴金屬、特定大宗商品及私募債權納入合資格投資範圍，另為企業財資中心提供額外稅務優惠，放寬集團內部資產轉讓印花稅豁免。這些措施直接回應家辦的需求，提升稅務效率與投資靈活性。加上“新資本投資者入境計劃”、香港財富傳承學院及“裕澤香江”論壇等配套，政策組合拳招招有力，家辦生態圈從“量”的擴張轉向“質”的提升。



全球風雲激盪，風景這邊獨好。家辦業務發展的迅猛勢頭，令國際機構紛紛看好香港最快明年就可以超越瑞士，成為全球財富管理的“一哥”，單此一項就可以每年為香港創造巨大財富和大量高增值的就業機會，並透過“滴漏效應”惠及社會各階層。香港愈發成為投資興業的天堂、成就夢想的地方，這是“一國兩制”強大生命力的彰顯，進一步提升香港社會對未來發展的信心。下一步在制定香港自己的“五年規劃”時，需要進一步推出新舉措，不斷強化競爭優勢，以牢牢佔據國際資產及財富管理中心的高地。