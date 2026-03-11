中國外貿超預期　全年出口將保持較強韌性

中評社香港3月11日電／中國外貿實現“開門紅”。據國家海關總署數據顯示，今年首兩個月，中國貨物貿易進出口總值7.73萬億元（人民幣，下同），按年增長18.3%。其中出口增長19.2%，進口增長17.1%。若以美元計價，首兩個月進出口總值1.1萬億美元，按年升21%，其中，出口總值6565.8億元，增長21.8%，遠高於市場預期的7.1%。進口4429.6億元，增19.8%，亦遠勝預期的6.3%。



據大公報報導，分析認為，今年春節“錯月”及假期延長，拉長節前“搶出口”窗口期。全球製造業景氣度上行帶來外需支撐，加上半導體產業暢旺的貿易需求，均對年初出口起到推動作用。預計今年出口將保持較強韌性，全年增速或約4%。



廣開首席產業研究院資深研究員劉濤表示，年初出口高增，主要受四大因素帶動，包括出口市場多元化戰略、外需強勢改善、關稅影響趨降，以及全球AI投資熱潮引發的半導體相關產業暢旺貿易需求。



他續稱，在進口方面，有色金屬和能源化工等進口價格抬升、半導體零部件價格上漲、部分原材料與高技術中間品進口數量較快增長、去年同期較低基數，以及出口與進口“聯動效應”增強，共同推動進口增速顯著回升。



“搶出口”效應強於去年



申萬宏源證券首席經濟學家趙偉分析，今年春節“錯月”拉長了節前“搶出口”窗口期。今年春節假期延長，且推遲至2月15日開始，考慮到春節因素對經濟供給類指標的影響呈現“節前走強、節中與節後走弱”特徵，加上出口統計在海關“結關”環節受審批時滯影響，今年節前“搶出口”效應或強於去年。



今年首兩個月的數據，初步體現中國對外貿易向進出口平衡發展的趨勢。一般貿易進出口增長13.5%至4.78萬億元，加工貿易增長19.3%至1.43萬億元，保稅物流增長36.9%至1.24萬億元。



民營企業進出口4.51萬億元，增長22.8%，增速領先。外商投資企業及國有企業進出口分別增長15.3%和7.4%。出口商品結構方面，機電產品出口2.89萬億元，增長24.3%；勞動密集型產品和農產品出口分別增長15.6%和9.7%。



今年首兩個月，中國外貿順差達1.5萬億元。海關總署署長孫梅君此前在全國海關工作會議上要求，“十五五”時期，必須平衡好進口和出口，促進國內國際雙循環更加暢通、內外貿一體化更好發展。



畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉指出，巨大貿易順差雖彰顯中國製造競爭力，但也可能對其他經濟體形成衝擊，疊加全球貿易保護主義盛行，中國恐更易成為貿易規則制定焦點。他認為，“十五五”時期必須著力推動貿易平衡。



上半年進口增速或續高企



展望未來，趙偉相信，今年發達經濟體將續行財政擴張政策，中美關稅衝突進一步緩和，加上新興經濟體工業化提速帶來增量生產資料進口需求，全年出口表現仍有較強韌性，增速有望達4%左右。



劉濤認為，隨著“搶出口”效應逐步退去及上年同期基數快速抬高，本月出口增速或漸復常，全年出口續平穩增勢。他補充，全球能源、大宗商品、中間品等價格或繼續高位運行，考慮到去年進口基數整體較低，上半年進口增速大概率維持相對較高水平。