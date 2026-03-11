AI算力需求增　高端製造帶旺中國出口

中評社香港3月11日電／大公報報導，受惠全球AI投資熱潮，半導體產業鏈貿易持續高增長。海關總署數據顯示，今年首兩個月，中國集成電路出口金額達3046.7億元（人民幣，下同），按年飆升68.9%；汽車出口1892.2億元，增長63.1%；船舶出口746.3億元，增長49.7%；機電產品出口2.89萬億元，增長24.3%；高新技術產品出口1.176萬億元，增長24.1%。分析相信，機電產品、高新技術產品已成為增長核心引擎，繼續對中國出口形成重要支撐。



廣開首席產業研究院資深研究員劉濤表示，半導體產業是年初出口增長的重要推手。全球AI投資浪潮下，各國算力基礎設施需求釋放，帶動中國芯片、服務器、電子元器件等全鏈條貿易實現高增長。



產業鏈升級 增強競爭力



畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉觀察到，在全球人工智能算力需求爆發，及綠色智能需求攀升驅動下，集成電路、新能源等高端製造品類，已成為中國出口的核心增長引擎。



東方金誠首席宏觀分析師王青相信，當前全球AI投資浪潮推動半導體產業鏈貿易額高增，加上外需整體偏強，將繼續對中國出口形成重要支撐。粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，中國出口展現的強大韌性，源於產品競爭力的持續提高。他建議繼續加快產業升級與科技創新，形成中國產業鏈向上向新升級的良好態勢。