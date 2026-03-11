內企看好香港　3100家進駐增兩成

中資企業新春酒會昨日舉行，逾百嘉賓共慶丙午馬年新春。(大公報) 中評社香港3月11日電／投資推廣署與香港中國企業協會（中企協會）聯合主辦的“2026年中資企業新春酒會”昨舉行。財政司司長陳茂波表示，特區政府已準備好優惠政策包，樂意採取彈性創新合作模式，包括土地及稅務優惠、財政支持以至共同投資，助力企業在港投資興業。他指出，新一份財政預算案提出設立跨界別專業服務平台，支持企業出海，該平台將於本月推出。



陳茂波：月內推跨界別專業服務平台



大公報報導，出席嘉賓還包括中央政府駐港聯絡辦副主任張勇、中企協會會長王海民、投資推廣署署長劉凱旋等，與逾百位中資企業代表及各界嘉賓共慶丙午馬年新春。



劉凱旋表示，投資推廣署去年協助的海外及內地企業駐港項目數目，創歷史新高，當中很大部分為內地企業。該署設有35個環球網絡，包括5個內地辦事處，上月更開通小紅書官方賬號，提供落戶及融資對接等實用資訊。



王海民指出，去年內地駐港公司達3100家，按年增長兩成，體現中資企業對香港前景的信心。未來協會將立足國家所需、香港所長、企業所能，支持特區政府依法施政，對接國家“十五五”規劃及大灣區建設，把握內地企業出海機遇，深度參與北都發展，並加大在人工智能、金融科技等領域投入，助力香港建設國際創科中心。