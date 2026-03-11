多重預期影響　國際油價再現巨幅震盪

中評社香港3月11日電／由於市場對霍爾木茲海峽能源運輸中斷的擔憂減弱，紐約油價10日在隔夜市場窄幅盤整，盤中大幅走低，尾盤顯著反彈，收盤時較上一交易日大幅下跌超11%。



新華社報導，截至當天收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格下跌11.32美元，收於每桶83.45美元，跌幅為11.94%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌11.16美元，收於每桶87.80美元，跌幅為11.28%。



美國總統特朗普9日接受哥倫比亞廣播公司記者電話採訪時暗示，美國對伊朗的戰事可能很快結束。這一表態刺激原油期貨價格在當日盤後快速走低。



國際能源署署長法提赫·比羅爾10日發表聲明說，七國集團能源部長當天在國際能源署總部召開會議討論全球油氣市場狀況。會議討論了所有可用選項，包括釋放國際能源署成員國石油儲備。



據《華爾街日報》報導，國際能源署10日晚些時候召開成員國特別會議，提議釋放歷史上最大規模的石油儲備，以應對當前石油供應緊張，預計與會方將在11日就此作出決定。此前有媒體報導，一些美國官員建議聯合釋放3億至4億桶石油，約佔國際能源署成員國石油儲備的25%至30%。



美國能源部長克里斯·賴特10日在社交媒體發帖，稱“美國海軍成功護送一艘油輪通過霍爾木茲海峽”，但他稍後刪除這條帖文。賴特的帖文進一步刺激油價下跌。美國白宮新聞秘書萊維特隨後在記者會上說，美國海軍目前沒有護送任何油輪或其他船隻通過霍爾木茲海峽。



拉皮丹能源諮詢公司總裁鮑勃·麥克納利表示，市場上現在有很多樂觀預期，認為當前局勢不會持久，霍爾木茲海峽的通行問題最終將得到解決。



美國利波石油諮詢公司總裁安迪·利波說，雖然特朗普的表態提振了市場，但還需觀望伊朗方面對特朗普的表態如何反應，以及“伊朗是否會在未來數小時攻擊任何石油基礎設施”。



由於市場觀望伊朗局勢，10日紐約股市三大股指小幅波動。收盤時，道瓊斯工業平均指數較前一交易日下跌0.07%，標準普爾500種股票指數下跌0.21%，納斯達克綜合指數上漲0.01%。