財經透視：“龍蝦”狂歡背後　產業鏈大清洗

為什麼“養龍蝦”讓普通人如此瘋狂？因為它正在抹平專業能力的鴻溝。(設計圖片) 中評社香港3月11日電（作者 肖瑞）“養龍蝦”（OpenClaw），正在成為這個春天中國大陸最滾燙的話題。從程序員到財務會計，從自媒體人到大學生，成千上萬的個體正沉浸在一種全新的智力遊戲中：培育屬於自己的AI Agent（人工智能智能體）。



所謂“龍蝦”，其實是基於OpenClaw架構培育的AI Agent（智能體）。它不是那種只會動嘴皮子陪你聊天的ChatGPT，而是是一個能“動手”幹活的智能單元。用戶通過為它加載各種Skills（技能插件）、打通系統權限，使其能夠像真人一樣操作瀏覽器、調度App、編寫代碼甚至進行自我邏輯修正，成為能替你買票、寫代碼、甚至在發現技能不夠時自學成才的“數字勞動力”。



這有點像一場頗具魔幻色彩的行為藝術。近日騰訊總部大廈門前罕見地排起了蜿蜒的長隊，無數開發者與創業者在此集結，並非為了求職，而是為了交流如何突破大廠App接口的封鎖，好讓自家的“龍蝦”爬得更深、調動更多底層權限。“你養了幾只龍蝦”成為朋友之間的話題，甚至在相親市場上，一只配置了頂級邏輯框架、擁有豐富“技能庫”的成熟Agent，正成為展現個體競爭力的硬通貨。



為什麼“養龍蝦”讓普通人如此瘋狂？因為它正在抹平專業能力的鴻溝。



想象一下，你只要花幾分鐘把一個念頭變成給龍蝦的指令，剩下的交給它。一位博主想去清邁，他的龍蝦不僅做好了攻略，還自主打開瀏覽器實時比價，甚至在發現酒店緊缺時，自動寫了個腳本去監控房源。更驚人的是它的“自我進化”：當龍蝦發現自己沒法處理語音訪談時，它會自己去搜尋工具、下載編譯器、寫代碼給自己裝上新技能。



這種“能說會幹”的特質，意味著“一人公司”的時代真正到來了。一個懂業務的人，配上一只懂指揮的龍蝦，就能撬動過去整個團隊的產出。



但這場狂歡的背後，是互聯網產業鏈的一場大清洗。



首當其衝的就是App的凋零。過去十年，人們在微信、攜程、支付寶的“孤島”間穿梭。但在龍蝦眼裡，App只是它幹活的工具。當Agent可以接管一切流程，誰還會費勁去點擊一個個圖標？“超級入口”正在從App前端向Agent中樞位移。



同時，龍蝦還引爆了新一輪的算力海嘯。養龍蝦比聊天費錢多了，因為它在執行任務時需要不斷地自我博弈、反復糾錯。對於底層大模型來說，這是一場殘酷的“剩者為王”：衹有編程邏輯最硬、反應最快的模型，才配給龍蝦當大腦。



當然，龍蝦狂歡也甩著一條陰影：養一只全能龍蝦，代價是你要把系統權限“全裸”交給它。這意味著你的保險櫃鑰匙交到了一個可能“變節”的管家手裡。近期大陸已經傳出多起因為龍蝦指令模糊誤删數據庫，甚至因為配置了惡意的“技能包”導致信用卡被瞬間清空、賬戶被洗劫的案例。在隱私與效率的對賭中，不少先行者已經付出了慘痛的代價。



龍蝦很猛，但決策權必須在人手裡。在軟件已死，APP逐漸消亡的智能迭代中，作為人不僅要學會如何“養好龍蝦”，更要警惕別讓這股海嘯在衝毀舊秩序的同時，也席捲了人們最後的安全底線。