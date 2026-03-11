香港稅制簡單兼低稅　成爭奪家辦“利器”

中評社香港3月11日電／在全球地緣政治緊張、稅務改革加速及超高淨值人士財富重組浪潮下，香港、新加坡、瑞士及阿聯酋杜拜正展開激烈的資金爭奪戰，力搶全球家族辦公室落戶當地。最新數據顯示，香港單一家辦數量於2025年底超過3，380間；新加坡家辦數目突破2，000間；瑞士作為傳統離岸財富管理始祖仍穩守歐洲陣地；杜拜有零稅優勢及中東—非洲橋頭堡優勢，現正被中東戰火拖累。香港能吸引家辦落戶，除了對完善監管架構、資本自由流動、成熟金融市場及具競爭力的稅制，更重要的是在地緣政治日趨複雜背景下，背靠內地的穩定環境令香港更加誘人。



最大優勢為“背靠內地”



香港文匯報報導，家族辦公室作為“超級富豪的私人管家”不僅管理數以億計資產，更成為各地金融生態的核心引擎。香港的最大優勢在於“背靠內地、連接全球”的獨特定位，資產管理規模穩居亞洲前列。調查顯示，家辦對香港的信心源於完善監管架構、資本自由流動、成熟金融市場及具競爭力的稅制。在地緣政治日趨複雜的背景下，這些基礎要素顯得尤為重要。香港IPO及二級市場交易極其活躍，成熟資本市場及稅務效率更廣受市場認可。在近年重要交流活動上已印證香港成為進軍中國內地前沿科技領域的戰略門戶，特別是在人工智能、半導體、先進生物科技及量子計算等領域。對希望分享中國創新紅利的全球家族而言，香港是不可替代的橋頭堡。



稅收政策方面，香港維持簡單低稅制並提供針對性家辦利得稅豁免，無需預先審批或強制本地投資比例，彈性遠高於競爭對手。分析認為，這正是香港近年在家辦數量超越新加坡的重要原因。



新加坡憑藉穩定的法律制度及深耕東南亞市場，定位為東盟財富管理中心，專注私人財富的安全保存與專業管理。作為亞洲金融科技友好型樞紐，新加坡持續推出稅務激勵計劃，包括Section 13O及13U等多項基金稅務豁免方案。2024年10月起，這些計劃延長至2029年底，並於2025年調整最低資產管理規模（AUM）要求（13O由2，000萬新元升至2，500萬新元）、本地業務開支及聘用投資專業人士門檻，強調“實質經濟貢獻”而非純粹控股結構。但與香港相比，其要求較嚴格的本地資產配置及分級開支標準，令部分亞洲富豪傾向選擇香港。



地緣風險促資金流出瑞士杜拜



瑞士作為全球離岸財富管理的“鼻祖”，擁有逾百年歷史底蘊及高度穩定的法律與銀行體系，私隱保護冠絕全球。然而，近期歐洲政局不穩及銀行業波動，導致部分資金外流至亞洲。據瑞士單一家族辦公室協會的估計，單一家族辦公室的淨資產超過6，000億瑞士法郎，但稅率相對亞洲較高，加上政治風險及地緣多元化需求上升，部分歐洲家族開始將配置重心轉向亞洲或中東。



杜拜則以“零個人所得稅”及與新興市場（中東、非洲）的緊密聯繫為最大賣點，定位為國際互聯投資樞紐。2025年UAE企業稅雖正式引入，但自由區合格實體仍可享“0稅率”。不過，受到美伊戰事影響，部分亞洲富豪因地緣戰火推遲搬遷計劃。