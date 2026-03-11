近萬名日本民眾集會　反對高市政府危險政策

中評社香港3月11日電／10日晚，近萬名日本民眾參加在日本國會門前舉行的抗議集會，反對高市政府近期推進導彈部署、擴大武器出口等危險政策，表達對日本未來道路的擔憂。



當晚天氣寒冷，現場抗議者手舉“反對戰爭!”“不要肆意踐踏憲法!”等標語牌，集體朗讀日本憲法第九條，重申對和平理念的堅守。抗議活動發起方告訴記者，當晚到現場參加集會的約有8000人，另有約1000人通過線上方式參與了此次抗議活動。



新華社報導，日本共產黨政策委員長山添拓在現場向記者表示，在當前美國推行霸權政策的背景下，日本卻與美國保持一體化行動，以擴充軍備為前提推進相關政策，這種做法與維護地區和平穩定的目標背道而馳。



他指出，日本憲法第九條明確規定，日本不進行戰爭，也不擁有戰爭力量。“如果真正貫徹這一憲法精神，日本就不應開展以戰爭準備為前提的外交，而應推動通過對話解決問題的外交。”



此次抗議現場還出現了比以往更多的年輕面孔。現場抗議者安井彩表示，日前日本防衛省在熊本縣強行部署遠程導彈發射裝置，“我認為這是非常危險的狀態。”



近期，高市政府除著手修改“防衛裝備轉移三原則”運用指南、為武器出口進一步“鬆綁”外，還加快推進在日本境內部署遠程導彈，並試圖推動修憲，在日本社會各界引發廣泛擔憂與批評。