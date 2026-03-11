全國政協十四屆四次會議閉幕 習近平等出席

中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議11日上午在人民大會堂閉幕（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月11日電（記者 盧哲）中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議圓滿完成各項議程，11日上午在人民大會堂閉幕。會議號召，人民政協各參加單位和廣大政協委員要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，勠力同心、勇毅前行，堅定不移走中國特色社會主義道路，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



會議由全國政協主席王滬寧主持。全國政協副主席石泰峰、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震在主席台前排就座。



習近平、李強、趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等在主席台就座。



上午9時，閉幕會開始。王滬寧宣布，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議應出席委員2125人，實到2059人，符合規定人數。



會議通過了政協第十四屆全國委員會第四次會議關於常務委員會工作報告的決議、政協第十四屆全國委員會第四次會議關於政協十四屆三次會議以來提案工作情況報告的決議、政協第十四屆全國委員會提案委員會關於政協十四屆四次會議提案審查情況的報告、政協第十四屆全國委員會第四次會議政治決議。