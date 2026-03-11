富權：李四川能否為國民黨守住新北市？

中評社香港3月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：李四川能否為國民黨守住新北市？以下為文章內容。



中國國民黨今日午間召開的中常會，其中一項重要議程是正式宣布徵召李四川參選新北市長。李四川已經辭去台北市副市長職務，台北市長蔣萬安前日在歡送李四川時指出，李四川任內協助市府推動多項重大建設，包括台北大巨蛋完工啟用、捷運六線齊發，以及農曆年前完成與“NVIDIA”的合作簽約等，市府團隊也在過程中建立深厚的合作情感，相信無論李副到哪裡，都會維持穩健的關係，並為市民朋友謀取最大福祉。



新北市不僅是台灣地區人口最多的城市，而且更因其環繞台北市的獨特地理格局，成為台灣地區北部政治與經濟的關鍵樞紐，素有“得新北者得天下”之說。新北市的選民結構接近藍綠五五分，是台灣選舉中最具代表性的搖擺大市。由於其人口基數大、中間選民多，任何一方若能在此勝出，往往預示全台政治風向的轉變，因而年底的新北市長選舉被視為“二零二八”大選的前哨戰。



自二零零五年國民黨提名的周錫瑋參選台北縣長（台北縣於二零一零年改制升格為新北市），擊敗民進黨提名的羅文嘉，終結民進黨十六年執政後，國民黨歷經朱立倫、侯有宜，已經在新北市連續執政二十年。在民進黨已經提名前台北縣長、前“行政院長”蘇貞昌的女兒蘇巧慧參選新北市長，而民眾黨主席黃國昌也聲言要參選新北市長的情況下，李四川能否為國民黨守住新北市？極為觸目。



實際上，儘管新北市長期由國民黨執政，但不同於台北市的“深藍”屬性，新北的選民組成多元，包含大量來自全台的移民，都市化與鄉土並存，導致政治傾向更為複雜。近年來，隨著年輕世代與中間選民比例上升，傳統藍綠動員模式面臨挑戰，政策議題（如居住、交通、青年就業）逐漸取代意識形態成為勝負關鍵。



現年六十八歲的李四川，擁有超過三十年跨縣市的行政經驗，曾任台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長、“行政院”秘書長及國民黨秘書長。其長期深耕地方治理與跨部門協調，被視為“實務派”代表，擅長政策執行與危機處理。



其實，李四川參選新北市長，在一定角度上說是“回鍋”新北市。因為他在周錫瑋出任台北縣長時，就出任台北縣政府工務局局長，並升任台北縣副縣長。台北縣改制為新北市後，朱立倫當選為首任市長，李四川繼續留任副市長。在副市長任內的政績，主要體現在其扎實的市政建設與跨部門協調能力上，他以“少說多做、用成績單說話”為工作準則，深度參與多項重大工程與政策推動，主導並落實“三環三線”交通骨幹建設規劃，該計劃成為新北市後續十餘年交通發展的核心框架。他協調工務、交通、環保等多局處，推動捷運三鶯線、淡海輕軌前期規劃及多項快速道路與橋樑整建工程，強化了新北市各區的連通性。

作為工程背景出身的政務官，李四川在任內首次系統性建立市政府與議會之間的溝通機制。他親自負責與二十九個行政區及市議員對接，處理地方陳情與預算審議，因其直率務實、不推諉的作風，贏得基層里長與議員廣泛信任。他曾表示，“做工程的人直來直往，不會說謊”，這種風格也幫助他在議會順利推動多項爭議性預算案。



李四川是“雙北合作”早期推動者之一。在任期間，他與時任台北市副市長鄧家基共同主導“1200都會通（TPASS）交通月票”前期構想，並推動基隆河與淡水河的聯合整治計劃，整合兩市汙水處理與防洪工程，為日後北台灣區域治理模式打下基礎。



李四川主導多項城市更新項目，包括碧潭風景區整治、老舊橋樑安全檢測與翻新，以及推動“銀新未來城”等前瞻計劃的初步構想。這些項目不僅提升市民生活品質，也為後續侯友宜市政府的延續性政策提供執行藍圖。



因此，李四川在新北市中壯年以上的選民中，具有良好的印象。民調顯示，在藍白整合的前提下，李四川以百分之四十七的支持度領先蘇巧慧的百分之三十二，這也是國民黨堅持要徵召其參選新北市長的主要原因。然而，李四川在二十至二十九歲年輕族群中支持度落後，是其當前選情中的主要弱點之一。且在新北市最大票倉板橋區略處下風，成為選戰隱憂。若黃國昌執意參選形成“三腳督”，恐將分散在野陣營票源，使李四川優勢被壓縮至與蘇巧慧平手。



李四川要突破年輕選民支援度的瓶頸，關鍵在於將務實政績轉化為青年可感的政策語言，並通過議題創新拉近與二十至二十九歲群體的距離。目前來看，其潛在策略並非依賴口號式“接地氣”，而是從居住正義、數位治理、世代參與三大維度切入，結合自身行政經驗，打造“解決問題型”而非“動員口號型”的青年溝通路徑。



李四川的主要對手蘇巧慧，自二零一六年起擔任新北市“立委”，已連任三屆，並兼任民進黨新北市黨部主任委員。蘇巧慧為蘇貞昌之女，被藍營諷為“長公主”，指其參選得益於家族光環，而非個人實力。葉元之直言：”“今天要不是你爸是蘇貞昌，還輪不到你選。”蘇巧慧雖基層走訪頻繁，但缺乏主政經驗，被質疑“空有曝光、無實權歷練”。但在選民結構上，蘇巧慧在二十至二十九歲族群中支持度高達百分之六十三點四，明顯領先李四川的百分之十七點六；同時在三十三十九歲及七十歲以上群體也具優勢。



根據二月下旬民進黨公佈的內部民調，在藍綠一對一情境下，蘇巧慧以百分之四十三點七微幅領先李四川的百分之四十三點三，差距僅零點四個百分點，屬高度膠著。然而，該民調因最初標注“讀者提供”引發爭議，後改稱“民進黨內部民調”，被藍營批為“內參民調”（諧音“內慘民調”），質疑其公正性與動機。外界普遍認為李四川在藍白整合後更具勝算，而蘇巧慧的“民調領先”可能反映綠營內部“壯膽”需求大於真實民意。



關鍵是在於黃國昌的參選動向。若黃國昌顧全大局並遵守“藍白合”的諾言，李四川主打的跨域治理能力與清廉形象，以及“馬上能上手”的執政需求，將明顯地優勝於蘇巧慧所倚賴的長期在地服務建立的親民形象，為國民黨守住新北市。