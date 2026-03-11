中評社香港3月11日電／國家互聯網應急中心10日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示。提示稱，近期，OpenClaw應用下載與使用情況火爆，國內主流雲平台均提供了一鍵部署服務。此款智能體軟件依據自然語言指令直接操控計算機完成相關操作。然而，由於其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。



據新華社報導，提示稱，由於OpenClaw智能體的不當安裝和使用，已經出現了一些嚴重的安全風險：網絡攻擊者通過在網頁中構造隱藏的惡意指令，誘導OpenClaw讀取該網頁，可能導致用戶系統密鑰洩露；由於錯誤理解用戶操作指令和意圖，OpenClaw可能會將電子郵件等重要信息徹底删除；多個適用於OpenClaw的功能插件已被確認為惡意插件或存在潛在的安全風險，安裝後可執行竊取密鑰等惡意操作。



此外，OpenClaw已經公開曝出多個高中危漏洞，一旦這些漏洞被網絡攻擊者惡意利用，則可能導致系統被控、隱私信息和敏感數據洩露的嚴重後果。



國家互聯網應急中心建議相關單位和個人用戶在部署和應用OpenClaw時，採取相關安全措施，包括：強化網絡控制，對運行環境進行嚴格隔離，限制OpenClaw權限過高問題；加強憑證管理，避免在環境變量中明文存儲密鑰；嚴格管理插件來源；持續關注補丁和安全更新，及時進行版本更新和安裝安全補丁。