【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗總統之子稱最高領袖穆傑塔巴“平安”
http://www.CRNTT.com
2026-03-11 15:10:46
中評社香港3月11日電／伊朗總統佩澤希齊揚之子優素福·佩澤希齊揚11日在社交媒體上稱，伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊“平安”。
新華社引述報導，優素福·佩澤希齊揚說：“我聽說穆傑塔巴受傷了。我詢問了與他保持聯繫的朋友。他們說，他平安無事。”
據美國《紐約時報》報導，穆傑塔巴早些時候在美國和以色列對伊朗軍事行動中“腿部受傷”。
目前，伊朗官方尚無相關消息發布。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗襲擊以軍武器製造設施和衛星數據中心
(2026-03-11 12:42:29)
黎以衝突升級已致黎巴嫩570人死亡
(2026-03-11 12:37:18)
伊朗公布“真實承諾4”第34輪行動相關詳情
(2026-03-11 12:04:31)
伊朗：不再發射彈頭重量不足一噸的導彈
(2026-03-11 12:03:52)
美軍稱已襲擊約50艘伊朗船只
(2026-03-11 11:31:23)
伊朗革命衛隊：擁有更強大、數量更多的導彈
(2026-03-11 11:30:41)
以軍稱監測到伊朗新一輪導彈襲擊
(2026-03-11 11:25:01)
郭正亮：穆吉塔巴更強硬 美、以錯估形勢
(2026-03-11 10:09:42)
星島：鹵莽攻伊油價反噬 露怯停戰需時
(2026-03-11 09:47:23)