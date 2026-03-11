】 【打 印】 
伊朗總統之子稱最高領袖穆傑塔巴“平安”
http://www.CRNTT.com   2026-03-11 15:10:46
　　中評社香港3月11日電／伊朗總統佩澤希齊揚之子優素福·佩澤希齊揚11日在社交媒體上稱，伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊“平安”。

　　新華社引述報導，優素福·佩澤希齊揚說：“我聽說穆傑塔巴受傷了。我詢問了與他保持聯繫的朋友。他們說，他平安無事。”

　　據美國《紐約時報》報導，穆傑塔巴早些時候在美國和以色列對伊朗軍事行動中“腿部受傷”。

　　目前，伊朗官方尚無相關消息發布。

