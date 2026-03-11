中國研究團隊成果：一滴血快速鑒別是否心梗

血液检查。 中評社香港3月11日電／近日，新疆維吾爾自治區人民醫院楊毅寧教授團隊聯合新疆大學呂小毅教授團隊，通過聯用光譜技術與自主研發的AI算法，成功開發出高效鑒別心肌梗死與主動脈夾層的創新診斷技術。該技術僅需一滴血，5－10分鐘即可完成檢測，準確率達94.06%。這項研究成果已在國際學術期刊《人工智能工程應用》發表。



據新華社報導，心血管急症一直是急診醫學的診療難點，其中心肌梗死與主動脈夾層的鑒別尤為棘手。兩種疾病均以突發性胸痛為主要表現，但治療方式截然不同。心肌梗死需要立即進行溶栓治療，而主動脈夾層一旦誤用溶栓藥物，就會導致致命性大出血。這道“選擇題”長期以來困擾著臨床一線。



“傳統的心梗與主動脈夾層鑒別主要依賴增強CT等影像學檢查，不僅設備昂貴、耗時長，在基層醫療機構和急救車上難以普及。”楊毅寧團隊一成員介紹，快速、準確的早期診斷是挽救生命的關鍵。



據介紹，研究團隊聚焦血液中疾病特異性分子標誌物的差異，通過光譜技術捕捉心肌梗死和主動脈夾層患者血液中的獨特生物信息，用AI算法從複雜的光譜信號中自動識別關鍵特徵，實現對兩種疾病的精準鑒別。該研究為急性胸痛的快速、精準鑒別提供了全新解決方案。



基於該技術研發的診斷樣機目前正開展多中心臨床驗證。未來，這一便攜設備有望配備於救護車及缺乏CT設備的基層醫療機構，為心血管急症的早期鑒別和及時干預提供技術支持，為患者爭取寶貴救治時間。