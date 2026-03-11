美媒：特朗普政府誤判伊反擊　官員不敢直諫

特朗普（資料圖片） 中評社香港3月11日電／美國與伊朗衝突升溫之際，美國總統特朗普與其顧問團隊在戰前對伊朗可能的反應出現嚴重誤判，不僅低估能源市場衝擊，也錯判德黑蘭的反擊強度。隨著戰事擴大，華府被迫臨時調整軍事與經濟政策。



紐約時報指出，2月18日特朗普仍在考慮是否對伊朗發動攻擊時，美國能源部長萊特公開表示，並不擔心戰爭會干擾中東石油供應或造成市場動盪。他指出，即使去年6月以色列與美國對伊朗發動打擊時，油價也只是短暫上升後便回落。



據《中時新聞網》援引報導，部分特朗普顧問私下也持類似看法，認為伊朗未必會採取大規模經濟反制，例如封鎖荷姆茲海峽。然而，這一判斷很快被證明過於樂觀。伊朗近期威脅攻擊通過荷姆茲海峽的油輪，導致波斯灣航運幾乎停滯，國際油價急劇上升，也迫使特朗普政府緊急尋找應對方案。



然而，戰爭爆發後，美國政府內部出現策略混亂。官員不得不臨時調整政策，從撤離部分使館人員到研擬壓低汽油價格的措施。康乃狄克州民主黨參議員墨菲在聽取閉門簡報後表示，政府對荷姆茲海峽缺乏明確計劃。



報導指出，一些政府官員對戰爭缺乏清晰結束策略感到悲觀，但多數人不敢直接向特朗普表達疑慮。特朗普則持續宣稱軍事行動已取得“完全成功”。



在戰略目標上，特朗普提出的要求相當強硬，例如要求伊朗出現一位願意向他讓步的領導人。然而，美國國務卿盧比歐與國防部長赫格塞斯對外則提出較務實的戰術目標，包括摧毀伊朗的飛彈能力、破壞其飛彈製造工廠以及削弱海軍力量。



赫格塞斯也承認，伊朗對鄰國發動猛烈反擊某種程度上讓五角大廈措手不及，但他表示這反映出伊朗政權的“絕望”。伊朗已向美軍基地、中東多個阿拉伯國家城市以及以色列人口密集區發射飛彈與無人機，回應美以聯合攻擊。



分析人士指出，華府原本寄望透過“斬首式打擊”伊朗高層領導，促使更務實的領導人上台並結束衝突。但目前情勢顯示，伊朗的反應遠比美方預期更加激烈，也讓這場戰爭的走向變得更加難以預測。