屠海鳴：對接“十五五”規劃　香港時不我待

全國政協委員，全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴在北京大會堂接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月12日電（記者 陳思遠）全國政協十四屆四次會議第三場“委員通道”11日上午在北京大會堂舉行。全國政協委員，全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴在接受記者採訪時表示，對接“十五五”規劃，香港時不我待；更好融入國家發展大局，香港責無旁貸。



談起過去一年香港融入國家發展大局的鮮活實踐，屠海鳴用三件令人印象深刻的大事，展現出香港與內地深度融合、攜手發展的生動畫面：



第一件大事，是廣東、香港、澳門三地第一次聯合舉辦了第十五屆全國運動會，公路自行車的選手優雅地無感通關後，從港珠澳大橋出發，經過珠海、橫琴、澳門、香港等地，劃出了大灣區最優美的弧線；



第二件大事，是港交所的鑼聲，去年一年港交所平均每3天響起一次鑼聲，全年共有119家企業上市，募集資金2800多億港元，全球第一，其中94%的企業來自內地，募集資金占88%；



第三件大事，是去年8月科技部在香港向15家國家重點實驗室授牌，香港特區政府宣布每年將向每家重點實驗室頒發2000萬港元的科研經費。



屠海鳴介紹，“十五五”開局之年也為香港同頻共振更好發展自己、融入國家帶來了更多契機，香港可以發揮四個方面的重要作用。



第一，內地企業出海的起錨地。香港非常熟悉國際市場，內地企業可以在香港註冊公司，與香港企業一起拼船出海，揚帆遠航。

