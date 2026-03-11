中國可控核聚變產業發展迎來重要窗口期

中評社香港3月11日電／“目前，我國可控核聚變產業發展迎來重要窗口期。與此同時，核聚變產業發展也面臨材料、人才、政策法規等方面的挑戰。”3月9日，全國政協委員、聚變新能（安徽）有限公司董事長嚴建文向記者表示。



科技日報報導，可控核聚變又被稱作“人造太陽”，其以氘、氚為燃料，反應過程清潔安全，被視作全球能源革命的重要方向。在嚴建文看來，自加入國際熱核聚變實驗堆計劃（ITER）以來，中國在可控核聚變領域已實現跨越式發展，特別是在低溫超導、高強鋼等核心技術方面達到世界領先水平，躋身國際“第一方陣”。全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）創造的“億度千秒”高約束模等離子體運行世界紀錄更是成為重要里程碑。



在產業發展方面，中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所黨委書記、所長宋雲濤介紹，中國超導材料生產技術已實現自主可控且佔據全球約70%的市場份額，還形成了全國性核聚變產業聯盟，核心設備逐步實現國產化，商業化落地有望在2040—2045年實現。



儘管發展勢頭向好，但核聚變商業化進程仍面臨多重梗阻。



嚴建文表示，在材料技術上，超導材料、迴旋管、低溫系統等方面仍需持續攻關，材料的可靠性、穩定性有待進一步提升，同時還需降低生產成本、提高產品質量。“現有低溫超導材料性能仍有優化空間，高溫超導材料也成為未來需要重點突破的方向。”



“核聚變是跨學科的未來產業，此前國內相關專業人才還比較短缺。”嚴建文表示，“比如磁約束可控核聚變堆涉及超500萬個零部件、十幾個學科領域，專業人才缺口問題突出。”



他還表示，當前核聚變產業鏈體系、標準規範、工程化驗證尚不完善，涉及氚管理、聚變堆選址分類等亟待立法明確。原子能法已於2026年1月施行，其中明確將受控熱核聚變納入原子能研究發展方向，但配套標準仍待細化。他建議在全球尚未形成統一標準的背景下，中國應率先定標。



據悉，蘭州大學已在去年12月成立核聚變科學與工程學院，合肥工業大學聚變科學與工程學院也於今年1月揭牌。嚴建文預計，未來全國還將有十家左右高校院所設立聚變相關的學院，為聚變事業發展提供堅實人才保障。



宋雲濤則建議，要加快制定核聚變發電專屬監管法規，優化監管框架。要推進國際合作與自主可控，在參與ITER計劃的同時，推動關鍵核心技術賦能產業創新發展，推動創新鏈、產業鏈、人才鏈的深度融合。同時，要加強核聚變安全性的科普宣傳。



“要瞄準核聚變儘早商用目標，立足科研範式變革和技術迭代發展，倒排工程節點，加快推進工程示範堆建設，讓核聚變產業在科技創新與產業創新的互融共促中走向商業化落地。”宋雲濤說。