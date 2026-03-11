如何收場仍未知　美以對戰爭終極目標分歧漸深

中評社香港3月11日電／以色列總理本傑明·內塔尼亞胡已明確表示，在伊朗戰爭問題上，他還沒有結束行動。但不太明確的是，美國總統唐納德·特朗普是否願意任由這場衝突持續更長時間。



彭博報導，這場已持續一周多的戰爭擾亂了石油市場，並威脅到共和黨在11月中期選舉中的選情。周一，特朗普發出迄今為止最強烈​​的信號，暗示他準備緩和局勢。特朗普稱，他的軍事目的“基本完成”，衝突將“很快”結束。



這與內塔尼亞胡同一天發表的言論形成鮮明對比，內塔尼亞胡表示，以色列政府的目標是“讓伊朗人民擺脫暴政的枷鎖”，這強烈暗示他將繼續施壓，直到伊朗政權被推翻。



美國和以色列這兩個盟友的戰爭目標分歧加深，可能令兩國關係承壓，而這正是特朗普處理中東問題的基石，同時也可能引發其他國家的新疑問，這些國家已開始要求更明確地說明戰爭將如何收場。



儘管雙方在公開場合保持團結，兩軍也協同作戰，但兩國官員也承認曠日持久的戰爭有可能造成更大的分歧。



“美國和以色列的目標有重疊之處，但並不完全相同，”曾在前總統喬治·W·布什政府時期擔任國家安全委員會中東事務高級主任的Michael Singh說道。他將這些差異描述為簡單的地理差異。



“這場戰爭結束後，美國就可以離開，轉而關注其他優先事項。而以色列身處中東，無論如何都必須與伊朗共存，並應對這場衝突的後果，”他說道。



以色列襲擊伊朗境內多個燃料庫和其他基礎設施後，這些擔憂日益加劇，因為這使得戰爭不再僅僅局限於削弱德黑蘭的軍事力量。襲擊導致德黑蘭部分地區一夜之間被黑煙籠罩。



甚至連曾力主攻擊伊朗的Lindsey Graham也敦促以色列，“請謹慎選擇攻擊目標”，並表示目標應該是幫助伊朗人取代現政權，同時又不令該國未來遭受嚴重破壞。



美國將目標鎖定在軍事設施上，意在切斷伊朗發展核武器的能力，削弱其海軍，並摧毀其無人機和彈道飛彈項目。以色列則強調打擊伊朗政權的領導層及其部分經濟機器。



實際上，兩國領導人面臨著截然不同的現實。美國民眾對這場戰爭的支持度遠低於以色列民眾。路透／益普索的一項民調顯示，僅有27%的美國人支持此次行動，而以色列民主研究所的一項調查則發現，82%的以色列猶太人支持此次襲擊，這使得內塔尼亞胡在今年晚些時候的選舉前有更大的空間來推進。



美國官員一直對任何暗示是內塔尼亞胡而非特朗普在主導政策的說法非常敏感。國務卿馬爾科·盧比奧上周被迫收回之前的說法，當時他暗示以色列受到威脅是特朗普發動襲擊的原因。



周二當被問及對那些擔心以色列可能利用美國支持的美國人有何話要說時，美國國防部長皮特·海格塞斯難以給出明確的答案。



“如果他們有不同的目標，他們就會去尋求實現，”海格塞斯在新聞發布會上說。“就具體而言，那些襲擊並非我們發起，也不是我們的目標，或者說那未必是我們的目標，但總統已經明確表示，針對這些擔憂，我們不會被任何一方牽著鼻子走，我們才是主導者。”



歐洲官員表示，目前尚不清楚華盛頓和耶路撒冷是否擁有相同的最終目標，這增加了戰爭以混亂結局收場的風險；而以色列官員私下承認，戰爭持續的時間越長，這些分歧就越有可能擴大。



“最令我們感到擔憂的是，目前顯然缺乏一項共同計劃，來迅速有效地結束這場戰爭。”德國總理默茨周二在柏林告訴記者。



目前，在削弱伊朗威脅以色列及其鄰國的能力方面，美國和以色列仍然保持一致。以色列領導人似乎願意利用這場戰爭對伊朗造成更深遠的打擊，而華盛頓則幾乎沒有展現出明確的政治最終目標。



但如果戰爭持續下去，雙方的分歧可能會更加明顯。一位瞭解以色列政策的人士表示，內塔尼亞胡比特朗普更有可能支持長久戰爭，特朗普因油價飆升而在國內面臨著越來越大的經濟和政治壓力。

