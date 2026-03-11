“龍蝦”現風險　傳內地限制銀行、國企等使用

中評社香港3月11日電／AI工具OpenClaw（俗稱“龍蝦”）近日在內地掀起熱潮之際，引發不少安全風險憂慮。據彭博報導，內地官方要求，限制大型銀行、國企及政府機構等在辦公網絡環境下使用OpenClaw；至於已安裝程式的企業或機構亦必須向上級匯報，以便展開安全檢查或拆除裝置的工作。



雅虎財經消息，國家互聯網應急中心周二發佈了關於OpenClaw安全應用的風險提示，突顯政府在鼓勵AI發展的同時，正試圖控制隨之而來的風險。



消息人士指，出於安全風險擔憂，大型國有銀行和一些政府部門完全禁止員工在辦公電腦上以及使用公司網絡的個人手機上安裝這一工具。軍隊家屬受到相關限制。部份機構仍允許經報備批准後安裝OpenClaw。



OpenClaw是由奧地利退休程式師Peter Steinberger在去年底發起的開源項目，近期在內地火爆，多個地方政府推出補貼等措施推動相關項目發展，包括杭州蕭山區、合肥高新區等地政府。



OpenClaw熱潮主要因為用戶技術門檻幾乎是零，毋須編碼基礎便可使用，更重要是有別於過往ChatGPT等僅生成內容，而是會提升生產力、會執行的AI代理。等政府都發布聲明，推出補貼措施促進OpenClaw類AI智能體的發展。



值得留意的是，全國政協委員、360集團創始人周鴻禕近日在視頻中談及“養龍蝦”時亦直言，OpenClaw類產品存在一系列數據安全風險，“有時候它產生幻覺，可能把你的電腦C盤文件全刪了”，提醒企業與個人需對AI智能體的高權限操作保持警惕。