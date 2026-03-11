美國：若打擊伊石油設施　以色列須提前告知美

中評社香港3月11日電／美國媒體10日援引知情人士的話報導，特朗普政府已要求以色列停止打擊伊朗能源設施，尤其是石油基礎設施。一名以色列官員稱，美國要求以色列今後若要打擊伊朗石油設施須“提前告知”美方。



據美國阿克西奧斯新聞網站報導，這是美以對伊朗發動軍事行動以來，美國首次約束以軍行動。



知情人士稱，特朗普政府提出上述要求，一方面因為美國計劃在戰事結束後同伊朗石油行業展開合作，即類似美國對委內瑞拉採取的措施，另一方面是擔心打擊伊朗石油設施會刺激伊朗對海灣國家能源設施發動大規模報復性襲擊。



新華社援引報導，一名以色列官員說，美國政府已通過高級別政治渠道向以色列轉達上述要求，並告知以色列國防軍參謀長扎米爾。按照另一名以官員的說法，美國“要求我們，今後若打擊伊朗境內的石油設施，須提前告知美國”。



知情人士稱，特朗普把打擊伊朗石油設施視作“末日選項”，即衹有在伊朗率先蓄意打擊海灣國家石油設施的情況下，才不得不動用的最後手段。



談及伊朗燃料儲存設施遭襲，美防長赫格塞思10日告訴媒體記者，美方沒有襲擊這類目標。



阿克西奧斯新聞網站8日報導，美國對以色列國防軍襲擊伊朗燃料儲存設施感到不滿，認為以軍“打擊規模遠超美國預期”，可能起到推高油價等反效果。受中東局勢影響，國際油價在美國東部時間8日晚開始的新一周交易中持續上漲，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格一度逼近每桶120美元，漲幅超過30%。