張凱麗：兩岸一家人　文藝共情心相通

全國政協委員、演員張凱麗（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）全國政協委員、演員張凱麗3月11日接受中評社記者採訪時表示，大陸影視劇在台灣持續走紅，核心根源在於兩岸同根同源、本是一家人，彼此情感天然相通相融。



當下，大陸電視劇在台灣地區擁有極高人氣，這一現象也被張凱麗關注。她坦言，《沉默的榮耀》等多部大陸劇集深受台灣觀眾喜愛，這表明，兩岸本就是一家人，情感相通相融，台灣觀眾看到這些劇集時會覺得格外親切。同時，台灣觀眾也能從大陸的優秀影視作品中，瞭解到吳石將軍、朱楓烈士等無名英雄的感人事跡。張凱麗相信，這些英雄的崇高人格與高尚品行，是人類共通的美好品質，無論何時何地，都會讓兩岸民眾心生感動，贏得所有人的尊敬與推崇。



談及兩岸文藝界的交流未來，張凱麗分享了自己的親身經歷。她曾赴台參與唐詩宋詞詩朗誦等文藝演出，感受到台灣觀眾深厚的文化素養，當地觀眾對中華經典文化的喜愛溢於言表，現場更有不少觀眾與她一同誦讀，兩岸同胞因文化相聚、因經典共鳴的氛圍格外動人。



對於“十五五”時期國家文藝行業的發展，張凱麗也表達了自己的展望。她提出，文藝行業發展需兼顧規範與提質，一方面要規範微短劇、短視頻的行業發展，另一方面要持續打磨長劇創作、推動其不斷完善，實現長短劇集發展並駕齊驅。她認為，面對短劇帶來的行業衝擊，長劇創作更需保持警醒、深耕精品，長劇在故事鋪陳、人物塑造、情感表達上有著獨特優勢，不會因短劇的盛行而消亡，唯有打造更多優質作品，才能牢牢站穩腳跟。而短劇雖會在一段時期內保持熱度，也亟待走向專業化、精品化發展之路，以如長劇創作一般的匠心打磨作品，推動整個文藝行業高質量發展。