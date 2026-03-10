楊毅周：十五五帶給台胞全新發展機遇

全國政協委員、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）全國政協委員、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周3月11日就“十五五”時期國家發展展望、台胞台企發展機遇等問題接受中評社記者採訪。楊毅周指出，“十五五”時期，台胞台企將迎來新時代全新的發展機遇。隨著兩岸經貿交流合作不斷的深化，台胞對大陸發展瞭解的不斷加深，台企必將在大陸高質量發展的進程中實現更大更新的發展，與大陸同胞攜手共享發展成果，共赴民族復興新征程。



楊毅周表示，“十五五”時期是國家全面推進高質量發展的關鍵時期。首先，新質生產力將獲得突破性進展，高科技領域將迎來井噴式突破，我國科技發展的一些領域也有可能從跟跑逐步邁入並跑、領跑階段；第二，內需市場將大規模擴大。“十五五”時期我國將以擴大內需為導向，全力推進建設強大的國內統一大市場，有望成為全世界最大的內需消費市場，在引領世界經濟發展中發揮更大作用；第三，共同富裕將呈現全新局面，鄉村振興與城鄉一體化建設將邁上新台階，推動共同富裕發展水平更上一層樓。



楊毅周指出，在這一發展背景下，“十五五”時期也將為台胞台企帶來諸多全新發展機遇。大陸高科技的蓬勃發展將推動相關高科技產業鏈愈發完整。台胞台企在高科技領域的獨特優勢，將在嵌入大陸發展產業鏈後得到充分發揮，迎來新的發展機遇；大陸大規模內需市場的形成，將為台胞台企拓展新的市場空間與發展賽道；“十五五”規劃的推進還將催生更多優質崗位和發展機會，為台灣青年在大陸追夢、築夢、圓夢提供廣闊平台。



如何讓台胞台企更好把握這些發展機遇？楊毅周提出三方面建議。一是要面向台胞全面推介“十五五”規劃的各項發展計劃、項目及各領域發展步驟，讓台胞更清晰地瞭解大陸發展進程、更切實地看到大陸發展的前景，台胞台企對大陸發展的信心必將顯著增強，堅定其在大陸尋求發展的信念；二是台企需加快轉型，將大陸市場作為主要發展方向，打造更多自有品牌，搭建更完善的大陸市場發展通路。三是台企要緊跟大陸高科技發展和新質生產力發展節奏，加快企業升級步伐，融入新質生產力產業鏈，借助大陸高科技發展和產業鏈完善的契機，把握新機會、實現新發展。

