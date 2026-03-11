美專家：莫以美國邏輯來判斷中國對伊朗戰略

方艾文指出，美國戰略家不能以美國思維評判中國戰略 網絡相 中評社華盛頓3月11日電（記者 余東暉）美以發動對伊朗的戰爭後，美國有人嘲笑中國對“盟友”伊朗“見死不救”。但是美國的中國問題專家方艾文指出，西方戰略家不應以美國思維來看待中國的對外戰略--北京的“夥伴關係”與華盛頓的“盟友關係”不同；中國對外行為也不只著眼於對美競爭。將美國邏輯強加於中國戰略毫無意義；當北京不按華盛頓的套路行事時，美國不應斷言其“軟弱無能”或“失敗”。



卡內基國際和平基金會負責學術的副總裁方艾文（Evan A. Feigenbaum）日前在其卡內基官網上發表專文-- “北京的思維方式與華盛頓不同：伊朗衝突表明了這一點”。文章指出，那種認為中國的政策取決於同盟關係，並由此推斷出義務的觀點，忽略了問題的本質。



在美國單方面發動軍事打擊，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，炸死伊朗最高領袖哈梅內伊後，美國戰略學界對中方立場的謹慎克制感到驚訝，更有人嘲笑中國對委內瑞拉和伊朗“見死不救”，以此挑撥其他國家與中國的關係。美國前駐華大使伯恩斯聲稱：“中國正在證明自己是其威權盟友的軟弱的朋友。”



方艾文對這種觀點不表認同。他說，中國的旁觀姿態並不令人意外。簡而言之，中國避免對第三國做出具有約束力的安全承諾，並非軟弱的表現，而是出於戰略考量。



方艾文表示，西方戰略家習慣於透過自己的棱鏡來解讀中國的政策。當中國沒有像美國一樣行事時，他們就得出結論，認為這是戰略上的失敗，而不是有意為之的選擇，並且認為受到教訓的中國已經被打得措手不及。