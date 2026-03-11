蘇長榮：把握機遇　香港發展路會更寬

全國政協委員蘇長榮（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）全國政協委員蘇長榮3月11日接受中評社記者採訪時表示，香港深度融入國家發展大局是必然趨勢，把握發展機遇、發揮自身優勢，香港必將迎來更好發展。



談及“十五五”時期對國家和香港發展的期待與展望，蘇長榮滿懷期許。他認為，香港對接“十五五”規劃是水到渠成的事。香港融入國家發展大局已有多年，如今明確的定位是融入並服務國家發展大局，這既體現出中央對香港的高度重視，也彰顯出香港在國家發展進程中必將承擔重要角色。他堅信，香港若能做好與“十五五”規劃的對接，牢牢把握機遇，發展之路必將越走越寬。



當前，國家AI產業發展步伐加快，引發社會廣泛關注，香港該如何在這一領域融入國家發展大局，成為關注焦點。對此，蘇長榮表示，香港與國家AI產業發展的對接會是無縫的。他指出，AI發展是兼具時代性與世界性的科技革命，發展浪潮勢不可擋，香港亦將勇立潮頭，必然會與國家的發展步伐保持高度一致，同時緊跟全球AI革命的發展潮流。



蘇長榮指出，香港在AI產業發展中擁有諸多獨特優勢。一方面，香港基礎創科研究實力雄厚，坐擁5所世界百強大學，科研力量強勁，而AI作為當下發展主流，香港在AI的研究與應用方面始終緊跟步伐、不甘落後；另一方面，香港在對接國家AI產業應用、連接國際AI應用等方面均走在前列。基於此，蘇長榮堅信，香港在AI發展上絕不會落後於時代。



今年是“十五五”開局之年，香港將制定首個屬於自己的“五年規劃”。蘇長榮認為，香港出台首份五年規劃正合時宜。如今香港明確要融入和服務國家發展大局，而要將這一定位落到實處，就必須與國家五年規劃做好銜接，同時充分發揮自身優勢，尤其是“一國兩制”帶來的獨特優勢。因此，香港的首份五年規劃，在推動香港融入國家發展大局、服務國家發展方面，肩負著明確且重要的使命。